國中狼師3度性侵智能障礙女學生 法官判8年徒刑

新北市某國中的特教班男老師在學校女廁親吻、撫摸及性侵女學生，後來又兩度與女學生相約在公車亭見面，再度犯案。男老師否認犯行，基隆地方法院法官審理後不採信，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，3罪分別判刑4年2月、4年、4年，應執行8年。全案可上訴。

判決指出，檢方起訴在新北市某所國中特教班男老師，利用輕度智能障礙被害少女性自主理解能力及判斷能力不足，前年4月初至5月間性侵少女3次。檢警是在接獲被害人家人報案後，偵查後認定嫌犯觸法。

檢方查出男老師第1次犯案，是在學校內的女廁親吻少女嘴巴，再以手撫摸少女胸部、臀部，並以手指及陰莖插入少女陰道，性侵交行為1次。第2、3次是在少女住家附近的公車候車亭內，被告親吻少女，再以手撫摸少女胸部、臀部，並以手指插入少女陰道。

男老師否認犯罪，他除了教女學生寫字認字，學習成語，也教她科技應用，並聽她分享生活上的事情。他與女學生有以messenger互動，但沒有互加好友。他有私訊女學生，對話中的「小藍屋」、「藍色小屋」是女學生住家樓下的公車亭。

男老師說，因為女學生的導師限制她來跟我聊天，女學生心情不好，導師就不讓她來上他的課。女學生一個人時可以跟我講話，是她主動約他，而他是有求必應的老師所以答應，在學校外與她相約見面是他的疏失。

男老師表示，稱呼被害少女「寶貝」是因為在特教班，每個同學他都叫寶貝。他會對少女說「喜歡寶貝身上的味道」、「香香」，是因為上課時，少女跟他分享洗髮精的味道，問他喜不喜歡那個味道，所以放學後，他才用messenger回應這件事。

男老師否則3度親吻、撫摸少女，或以手指、陰莖插入陰道，他表示沒有做這樣的事，不知道她為何要這樣說，且當年4月他南部老家顧小孩，請假1個多月，學校也有請假紀錄。男老師的律師辯護指出，少女有關擁抱、撫摸、性交等陳述，可能出於自身幻想。

法官指出，相關事證顯示少女並無誣指被告動機，少女在檢方偵查及法院審理時證述內容，指男老師違反她的意願碰觸胸部，並將手及生殖器插入陰道性交事實大致相符。偵查、審理時間有一定間隔，若非親身經歷受害經驗，不致能詳細描述犯罪情節。