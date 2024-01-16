嘉義某國中羽球教練性侵男學生 地院判教練賠90萬

某國中羽球男教練被控108年間對1名男國中生猥褻、性侵，嘉義地院判賠90萬餘元。示意圖／ingimage

曾義務擔任嘉義市某國中羽球男教練被控108年間對1名男國中生猥褻、性侵，家長提國賠，校方已先賠償金額，日前對教練行使求償權，嘉義地院判賠90萬餘元，可上訴。

根據嘉義地方法院判決書，這名教練在嘉義市某國中羽球社擔任義務教練，因此認識當時參與練球的國一男生，在民國108年3月至10月間，教練將學生帶到校外進行1對1教學，期間將學生帶至住處猥褻、性侵計有14次，學生因顧及對方是教練身分而不敢聲張。

這起事件經被害學生告知同學，同學轉知師長，由校方告知家長後報警，經警方函送、嘉檢起訴，嘉義地方法院依教練對未滿14歲男子為猥褻行為，共2罪，各判處有期徒刑10月，又對於未滿14歲男子為性交，共12罪，各判處3年3月徒刑，目前案件上訴至台南高分院。

被害學生家長對校方、教練提出國家賠償，案件已於去年3月間確定，須賠償被害學生及其父母計新台幣80萬元，校方因已先賠償金額，則對教練行使求償權，案由嘉義地方法院審理。

嘉義地院指出，這名教練辯稱是利用閒暇時間義務指導國中羽球社團，並未受聘擔任學校教練，不具公務員身分，且學生家長所指控的侵害行為發生於校外，與教學活動無關，並非在執行公權力。

嘉義地院認為，公權力範圍宜採廣義解釋，較能保護被害人權益，公立學校運動教練教學活動，主要指導訓練選手，應屬行使公權力行為，因此這名教練適用國家賠償法的公務員資格。

嘉義地院指出，依據國家賠償法相關規定，賠償義務機關（學校）進行損害賠償後，對於公務員（教練）的求償權，以公務員主觀上具有故意或重大過失為要件，教練在訓練過程對學生侵害，屬於故意行為。賠償義務機關對公務員求償部分，就是校方已賠償學生、家長的金額，得以請求全部償還。

嘉義地院判教練須賠償被害學生及其父母，計有90萬4000多元，包含利息及訴訟費用在內。