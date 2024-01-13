GG了！他和借宿少女發生關係 法官判關10個月

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桃園姜姓男子前年間，藉由某位女性友人認識15歲少女，當年10月間某晚，少女因故蹺家無處可去，於是向姜男求助，並到他的租屋處借宿，詎料，姜男沒忍住，竟趁少女要去洗澡時，對她襲胸、指親，發生超友誼關係，事後少女回家哭訴，桃園地檢署依強制性交罪起訴，桃園地院審理後，變更起訴法條，將姜男依對於14歲以上未滿16歲女子性交，判處有期徒刑10月，本案可上訴。

判決指出，姜姓男子2022年透過某位女性友人認識她的閨密A女，明知A女是個14歲以上未滿16歲的少女，竟基於對14歲以上未滿16歲女子為性交的犯意，於2022年10月7日晚上9點，分別在自己位於桃園市的住處房間內的浴室及床上，以未違反A女意願，先撫摸她的胸部，再以手指、生殖器等方式與A女發生關係，對A女進行性交行為1次得逞。

法院審理時少女證稱，她到姜男家後，就帶她去房間，然後叫她去洗澡，沒想到姜男忽然走過去從背後抱住她，隔著衣服摸她胸部，有試著推開但對方力氣太大推不掉，姜也沒感覺她反抗，就伸進衣服裡摸她胸部，又將手伸進私密處，她因為怕會沒地方住，所以沒反抗，對方脫掉她的衣褲後就發生關係，當時她痛到說不出話，沒有拒絕也沒嘗試逃跑或對外求救。

法官參考A女與介紹她和姜男認識的女閨密之間的通訊軟體對話紀錄擷圖，女閨密詢問「你沒跟他說不要嗎？」，A女回稱「我來不及...」、「而且我真的不知道怎麼拒絕別人...我也不知道他會這樣」，由此足見姜姓被告對A女性性交的過程中，A女並未出聲表示不願意，因而認為，姜男並未脅迫違反A女意願性交，所以變更檢方的強制性交罪起訴法條。