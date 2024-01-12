女大生遭2學弟輪流性侵 淫狼辯稱女方主動兼「無說不要」 終判罪成

趁醉行兇令人髮指！台灣1名女大學生與2名學弟到租屋處飲酒聊天，不勝酒力睡在2名學弟中間，詎料睡到半夜遭2名學弟輪流性侵。事件終鬧上法庭，學弟辯稱是學姐「摳手心」對他性暗示，並主動親吻，他才會與學姐發生性行為，又強調學姐沒有抗拒或說「不要」。不過法官認定2位學弟狡辯，依強制性交罪各判處3年6個月刑期。全案可上訴。

台灣1名女大學生與2名學弟到租屋處飲酒聊天，詎料睡到半夜遭2名學弟輪流性侵。示意圖／ingimage

綜合台灣媒體報道，該名台南女大學生「A女（化名）」，上體育課認識2名不同學系的學弟。事發於2019年6月24日晚上11時許，A女邀約2名學弟到租屋處飲酒聊天，其後她不勝酒力，躺在床上與2名學弟聊天，並同意讓2名學弟借宿。A女之後上廁所，回來發現2名學弟已經睡着，她只能睡在中間。

詎料睡到半夜，1名學弟突然觸摸A女胸部及下體，她驚醒想翻身阻止，但被對方脫去衣服指侵再「硬上」得逞。沒多久，另1名學弟把A女雙腿抬起想「硬上」，A女掙扎不果也被對方得逞。

庭上學弟辯稱是A女主動摳他手對他「性暗示」，而他隔着衣服摸A女胸部時，她仍然清醒且沒有拒絕，所以才會脫去A女褲子發生性關係。另1名學弟亦辯稱是A女主動親吻，才會與她發生性行為，強調A女當時清醒，沒有抗拒或說「不要」。

不過法官審理後批評，2人為逞私慾無視A女意願，侵害性自主權及身體自主權，犯案後又狡辯否認犯行，態度不良好，但考量2人已與「A女」達成調解，有實質補償心意，依強制性交罪判2人3年6個月刑期。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》