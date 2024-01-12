驚！17歲少女乘捷運 遭碩士男摸胸7分鐘受不了 爆氣1招脫困擒狼

令人髮指！台灣1名17歲女學生於2021年乘搭捷運（地鐵）時，被1名葉姓男碩士以斜揹袋遮掩下非禮胸部長達7分鐘，其間葉男還不斷發出喘息聲，令女學生感到相當惡心，最終她怒拍淫狼的手，葉男才縮手逃跑。女學生脫困後見到家人崩潰痛哭，報警時自責沒當場揭穿對方惡行。警方調查後拘捕葉男，法院依「成年人故意對少年強制猥褻罪」起訴，判葉男有期徒刑9個月，全案可上訴。

乘搭地鐵要小心個人安全。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

綜合台灣媒體報道，事發2021年5月某日下班時段，具有碩士學歷、從事網路寫作的40歲姓葉男子，在台北捷運文湖線大直站尾隨當時17歲穿校服的受害人「小美（化名）」上車，趁人多擠迫貼近小美身旁站立，並以斜揹袋遮掩伺機觸摸她的胸部。

小美感到胸口不舒服，但以為是人多擠迫問題，但很快發現胸前壓迫感會移動，更有搓揉動作，原來是葉男正觸摸其胸部。被非禮約3分鐘後，小美趁到站乘客上車，轉到較少人位置，惟葉男跟上繼續摸胸，更不斷發出喘息聲。之後約4分鐘車程，小美感到相當惡心，終在抵達南京復興站前，憤怒拍打葉男的手並凝視葉男，葉男才縮手並於到站後急速離開。

小美脫困後見到趕來保護的家人即崩潰痛哭，報警時自責沒當場出聲揭露淫狼惡行，也來不及用手機拍下對方容貌，但堅稱自己說的是真話。葉男其後被捕，但否認曾作出摸胸非禮的行為，聲稱當時2人保持至少1個手掌距離，他沒碰到「小美」身體任何部位，而他用右手壓着斜揹袋，是避免晃動撞到人，不是藉此遮掩非禮。至於跟着「小美」移動，葉男辯稱「只是想看着她」。

法官審議指出，捷運站與捷運車廂閉路電視監視畫面，雖然沒有直接拍到葉男非禮舉動，但看到受害人所說幾個案情重要部份，包括受害人盯着葉男下車離開模樣。法官又說，葉男提早數站下車，搭反方向列車回上1站，再重新搭下1班車回家，卻聲稱是「當時突然想下車」，認為葉男此舉實質是心虛，企圖躲避追查，辯詞不足採信。

法官表示，葉男猥褻受害人長達約7分鐘，並非短暫瞬間碰觸，使受害人受到難以回復心理創傷，而且葉男2009年亦曾在捷運站尾隨女子回家非禮胸部，判刑6個月，卻再犯本案，可見毫無悔意，故依「成年人故意對少年強制猥褻罪」判葉男有期徒刑9個月。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》