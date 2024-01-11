醫遭控樓梯間性侵 高院逆轉無罪

一名女學生在Dcard發文指控被馬偕醫院王姓醫師拉到樓梯間性侵，台北地方法院審理期間，女學生輕生，台灣高等法院今判王被控強制性交無罪。示意圖／聯合報系資料照 馬偕醫院王姓醫師被一名女學生在Dcard發文指控拉她到樓梯間性侵，遭檢方依強制性交罪起訴，法院審理期間女學生輕生，遺書詛咒王「不得好死」；一審判王六年徒刑，但台灣高等法院認為事發當天女學生主動要給王看性愛檔案，詛咒也不能當性侵證據，昨撤銷原判決，改判無罪。

已婚王姓醫師和女學生透過網路相識一年多，事發後已去職；他昨表示，很多事情不方便說，但一審時就鑑定女方沒有創傷後壓力症候群，他感謝高院還他清白。

起訴指出，女學生二○二○年十二月廿八日到馬偕醫院精神科看診，趁機約王見面，王以「看照片」為由誘騙女學生到醫院福音樓四樓逃生出口樓梯間強行指侵，並要她口交。女學生事後報案，稱王說帶她去一個「神秘地方」，卻是帶到樓梯間性侵，她推拒，但王說「我想要」，還逼她吞下精液。

女學生二○二二年六月廿一日尋短，留下「你這人渣，我死後詛咒你一切…不得好死」的遺書；王承認與女學生靠在一起看手機裡照片時，互相摟抱並隔著衣服愛撫，但沒有性侵。

死者男友證稱，女友事發後三度嘗試輕生，親密時女友想起那天的事情崩潰大哭，一直跟他道歉。北院認定王犯罪，批王以專業博取女學生信賴再性侵，惡性重大，判刑六年。

王上訴堅稱「沒有這些事」。高院發現事前女方透過社交軟體頻繁與王對話，內容私密，還約王看她的性愛照片，王是否「違反意願」撫摸女方有疑；而樓梯間出入人很多，能否強制性交也是疑點。

女學生罹患精神疾病多年，案發前密集就診，她事後生理、心理狀態是否王所造成亦有疑義，且醫事專業人員案發前、案發當日及案發翌日為她看診、團體治療，未察覺她精神狀態與情緒反應異常。

女學生留下三封遺書，分別給父母、男友與王姓醫師，高院認為她輕生原因很多，王雖有道德問題，但不能只憑「詛咒」認定他性侵；女學生證述與客觀事實不符，其他證據也無從補強可信度，改判無罪。

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