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婚外情還包庇女友色情護膚店 員警遭懲戒撤職

中央社／ 台北7日電

台中市警察局蔡姓警員與賴姓女子婚外情，包庇賴女經營的色情護膚店，並洩漏警方查緝訊息，刑事部分，法院判刑蔡男1年10月確定；懲戒法院判蔡男撤職並停止任用1年。可上訴。

判決指出，蔡男原任台中市警察局第一分局民權路派出所警員，於民國101年2月6日至102年12月31日支援第一分局行政組正心正風業務，負責查緝取締色情賭博等業者，102年2、3月間，當時已婚的蔡男與已婚的賴女發展婚外情。

判決表示，賴女當時在台中市經營經營色情護膚店，從事媒介、容留女子與人為性交易，蔡男違背職務未予積極查緝，甚至洩露警方查緝訊息，包庇賴女繼續經營色情護膚店。

台中高分院更一審依公務員包庇他人圖利容留性交及猥褻罪，判處蔡男有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，最高法院判決上訴駁回確定。台中市警察局去年9月將蔡男免職，並由台中市政府移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，蔡男身為警務人員，卻知法犯法，洩漏查緝取締消息，與色情業者公然發生婚外情，嚴重敗壞國家法紀，玷污警察及政府信譽，除了承認婚外情外餘均矢口否認，欠缺反省，並無悔意，判決蔡男撤職並停止任用1年，可上訴。

台中市 婚外情 警察

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