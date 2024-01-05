對初見面的來訪女友人有好感 桃園男竟趁夜聊時硬上

桃園沈姓男子招待外地來訪的2名女性友人唱KTV，3人歡唱、飲酒後入住桃園區旅館，由於沈男對陪女友人到桃園玩的同行女子很有好感，當下把握機會強邀女子到房間夜聊，卻趁機將她拖上床，不顧對方拒絕，硬上得逞；桃園地院審結，將沈男依強制性交罪，判處徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，沈姓男子與被害女子於案發前互不認識，雙方經共同認識的女友人邀約，2021年2月26日到桃園玩，同時拜訪沈姓男子；沈男當日作東，招待2女一同前往桃園區好樂迪唱歌、飲酒，直到晚上8點，因3人皆有酒意，共同入住桃園區中正路某旅館，2女同房，沈男獨自睡1間。

由於沈男對被害女子有好感，當晚透過女友人邀請被害女到房間夜聊，女子因沈男請客而不好拒絕，於是在2月27日凌晨1點獨自前往沈的房間，詎料，沈男見女子酒後精神不濟、反應緩慢，無視對方拒絕，強行將她拖上床、撫摸身體與胸部，並性侵得逞。

法院審理時，沈男承認雙方發生關係，矢口否認是硬上，並以雙方在連結時，當女子一說不要就打住，也沒有在體內射精來辯稱；被害女子於警詢、偵查及審理時證稱，沈傳LINE給閨密表示想跟她面對面聊天，原本拒絕卻被沈一直盧，才答應去聊一下就回房休息，沒想到被他拉上床，並對她上下其手脫去衣服，之後對她性侵時，她有反抗也很明確地告訴他不要。

法官認為，雙方於案發前並不相識，於案發當日才初次見面，彼此間並無任何宿怨嫌隙，被害女實無甘冒誣告、偽證刑責風險，設詞誣陷沈男的動機，且女子陰道深部棉棒精子細胞層檢出與沈的染色體型別相符，足認女子指稱沈男性侵之際還在體內射精，應屬實在。

至於同行女友人也證稱，女子27日凌晨4時5分回房時，神情緊張、驚嚇，告知沈對她做不好的事，而且她的衣服還穿反。案發後質問沈男時，沈有向被害女道歉，在LINE對話中，沈皆以「我沒放進去」、「她說不要，然後就前戲一段時間，她還是不要，我就沒繼續了」、「有用手」、「沒插、她沒怎麼樣，就不要插而已，後來我怕她感冒幫她把衣服穿好就下去抽菸」否認性侵，完全避重就輕還說謊。

法官審酌，被告沈男與被害女子為朋友關係，竟不知尊重女友人的性自主權，無視對方以言詞及動作表示不願發生性交之意，以強暴方式違反被害女子的意願而強制性交，視他人性自主決定權於無物，對女子的身體及心理均造成嚴重傷害，又被告犯後仍飾詞否認並無悔意，迄未取得諒解，犯後態度不佳，所為殊難寬貸；兼衡教育程度、家庭經濟狀況等情，量處主文之刑，以資懲戒。