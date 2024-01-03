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白牌計程車司機撿屍「醉酒美女」 脫褲驚揭是男兒身仍想洩慾下場慘了

香港01／ 撰文：布萊恩

新北市1名白牌車顏姓司機，今年2月凌晨接載1名醉酒「美女」，其間色心大起，把「美女」載到偏僻涼亭企圖「撿屍」性侵。顏男脫掉「美女」內褲，發現「美女」原來是男兒身，唯他竟然沒有停下，繼續用下體磨蹭對方臀部泄慾，「美女」最終驚醒推開顏男。 示意圖／ingimage
新北市1名白牌車顏姓司機，今年2月凌晨接載1名醉酒「美女」，其間色心大起，把「美女」載到偏僻涼亭企圖「撿屍」性侵。顏男脫掉「美女」內褲，發現「美女」原來是男兒身，唯他竟然沒有停下，繼續用下體磨蹭對方臀部泄慾，「美女」最終驚醒推開顏男。 示意圖／ingimage

不論男女，外出喝酒也要小心安全！新北市1名白牌車顏姓司機，今年2月凌晨接載1名醉酒「美女」，其間色心大起，把「美女」載到偏僻涼亭企圖「撿屍」性侵。顏男脫掉「美女」內褲，發現「美女」原來是男兒身，唯他竟然沒有停下，繼續用下體磨蹭對方臀部泄慾，「美女」最終驚醒推開顏男。顏男事後被捕，新北地院依「乘機性交未遂罪」，判他入獄1年8個月，獲准緩刑3年。

綜合台灣媒體報導，事發今年2月28日凌晨6時許，白牌車司機顏男在台北市接載女裝打扮的醉酒「美女」，本來顏男應把「美女」送返新北市中和區住所，但中途見「美女」昏睡竟心生邪念，把「美女」載到新北市中和區烘爐地偏僻涼亭，隨後脫去「美女」衣物撫摸吻胸。

顏男意猶未盡，脫去「美女」內褲，發現「美女」竟是男生。不過顏男未有停下，繼續以下體觸碰對方臀部泄慾，幸好「美女」及時驚醒推開顏男，力保不失。

顏男事後被捕，新北地院法官審理後認為，顏男擔任白牌車司機，未遵守執業道德，趁受害人酒醉不能抗拒，侵害受害人性自主權，造成受害人身心受創，所為應予責備。

然而，法官考慮被告無前科，犯案後承認罪行，而且已與受害者達成和解及履行和解條件，應有警惕無再犯之虞，故依乘機性交未遂罪判顏男入獄1年8個月，緩刑3年，付保護管束。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

新北 性侵

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