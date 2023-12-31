女師與國男生畸戀 涉性侵、猥褻判刑

嘉義一名國中女導師因與擔任班長少男互動密切，萌生愛意而交往，女師因而與少男發生性行為，雙方後來分手，仍透過通訊軟體聯絡，案經少男母親查覺訊息內容而曝光；女師被嘉義地方法院依對未滿14歲的男子為性交、猥褻罪判刑。

判決書表示，女老師自2021年9月起擔任班級導師及國文科任老師，少男擔任班長及國文小老師，女師為求教學、管理班級事務更為順利，長時間依賴少男的協助，未克制情愫，而對少男滋長愛苗，在2022年12月起交往成成男女朋友。

今年在某公廁哺乳室、教師辦公室、教室等涉嫌對少男口交、猥褻等共3次性行為，1次猥褻。2人在今年3月初分手後，女師仍持續使用通訊軟體傳送訊息予少男，經少男母親發現之前對話訊息後向校方反應，經學校性別平等教育委員會啟動調查並通報處理，案經嘉義縣警方報請檢察官偵查起訴。

法院審理，被告從事教職約10年，明知少年心智發育及性自主決定意思還沒有成熟，竟為求教學、管理班級事務更為順利，長時間依賴少男的協助，未克制情愫，對少男滋長愛苗，而有性交及猥褻行為，已違反教師倫理，影響少男身心及人格健全發展。但全程都未以強暴及脅迫的方式壓制少男自主決定權，不法情節相對較輕。