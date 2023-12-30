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對7歲外孫女四度猥褻又指侵 法官重判無良外公12年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蘇姓退休男子為逞私慾，竟利用照顧2名7歲以下外孫女機會，在女兒位於桃園楊梅住處客廳或房間內，要大外孫女褪去內褲供他猥褻，甚至以手指性侵得逞，女童上小學後某日，突然問同學「要不要摸我尿尿的地方？」安親班老師驚覺不對報警；桃園地院審結，依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各處徒刑3年、又對未滿14歲女子犯強制性交罪處徒刑8年，應執行徒刑12年，可上訴。

判決指出，退休、目前從事園藝工作的六旬蘇男，明知大外孫女是名未滿7歲或甫屆齡7歲的幼童，竟趁照顧女童期間，為滿足一己性慾，罔顧倫常，於2021年9月2日至去年9月1日止，大外孫女就讀幼稚園大班期間，在女兒家住處一樓客廳或二樓房間，趁四下無人，要求女童褪去褲子及內褲後，用手撫摸她的陰部，當女童表示「阿公我不舒服」後，仍繼續撫摸她的陰部，對女童的猥褻行為共有4次。

這名無良外公在大外孫女就讀小學一年級後，去年11月間某日，在女兒家又趁四下無人，要求女童褪去褲子及內褲後，先用手撫摸她的陰部，當女童表達不舒服後，仍繼續撫摸，再用手指插入她的陰道性交，直到女童的妹妹下樓找姊姊一起整理房間才罷手。某日女童在安親班天真地拉同學的手問「要不要摸我尿尿的地方？」遭安親班老師察覺有異，叫來詢問得到「阿公說不能跟別人說」的回應，於是聯繫導師通知女童的護理師媽媽報警。

法院審理時，蘇男坦承有摸女童陰部，但否認強制性交犯行，辯稱「當時是她自己脫下褲子要求我幫她抓癢，並不是我自己要去抓（刮過去）她的外陰，我的手指也沒有插入她的陰道」；辯護人則稱，卷宗裡並無被害女童陰道損傷的積極補強證據，無法證明女童的陰道有受傷，犯罪事實自屬罪證不足而應為無罪諭知。

女童出庭作證時說「外公要摸我尿尿的地方，妹妹不會在場，他會要我自己脫下內褲和褲子，我躺在客廳的沙發上，除了摸尿尿的地方外面，還有用手指頭伸入尿尿的地方，而且在伸進去的時候，覺得不舒服，會有一點痛。」遭侵犯過程與警詢、檢方偵訊說法皆相同，足證被害女童所證，應非虛妄。女童甚至還為蘇男求情「我跟外公的感情很好，也很喜歡他，不希望看到他被關」。

法官審酌，被告蘇男身為女童的外祖父，本應妥慎盡心照顧被害人，竟色慾薰心，違背倫常，對年幼的被害大外孫女施以狼爪，影響她的身心健康及人格發展甚鉅；斟酌蘇男僅坦認有對女童強制猥褻，而否認有何強制性交的犯後態度，及兼衡蘇男的犯罪動機、目的及手段，目前退休從事園藝打工、經濟尚可等情狀，量處主文之刑，本案可上訴。

桃園有名退休阿公涉嫌對7歲外孫女連續猥褻，甚至指侵，桃園地院依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各處徒刑3年；又對未滿14歲女子犯強制性交罪處徒刑8年，應執行徒刑12年，可上訴。示意圖。
桃園有名退休阿公涉嫌對7歲外孫女連續猥褻，甚至指侵，桃園地院依4個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，各處徒刑3年；又對未滿14歲女子犯強制性交罪處徒刑8年，應執行徒刑12年，可上訴。示意圖。

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