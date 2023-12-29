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男涉誘拐欲猥褻國小女童 父母報案、警逮人送辦

中央社／ 台北29日電

張姓男子昨天在台北市八德路3段附近搭訕1名國小女童，涉嫌把女童帶至附近咖啡廳廁所內猥褻，幸女童逃離，返家後告知父母並報警。警方循線逮人，張男否認涉案。警詢後送辦。

台北市警察局松山分局今天發布新聞資料指出，28日接獲民眾報案，就讀國小的女兒上午前往學校時，在八德路3段附近遇到1名男子搭訕，對方稱是國小老師可帶女童至學校。

警方說，男子事後卻把女童帶入附近咖啡廳廁所內要求脫衣，涉嫌猥褻，幸女童機警，推門逃離現場，並在晚上返家後，告知父母，女童在父母陪同下報警處理。

警方表示，當晚8時許獲報，組專案小組調查，經調閱附近監視器畫面及相關資料，掌握40歲張姓男子涉重嫌，循線前往張男住家逮人。

張男在警詢時否認涉案，警詢後仍依違反強制罪及性騷擾防治法把人函送台北地檢署偵辦。北市松山警分局指出，案發後立即與校方保持聯繫，呼籲向學生宣導在外要注意自身安全，勿與陌生人交談，同時將加強巡邏校園周邊，維護學童安全。

咖啡廳 父母 北市

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