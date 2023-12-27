抱起女同事辯稱「借過」 法官認定性騷判刑3月

王姓男子以「借過」為由從後用力環抱女同事，移到其他位置，聲稱有一點開玩笑性質。女子指控王男抱得很緊，還說「好冷唷」，讓她很害怕，感覺不舒服。基隆地院審理後，認定王男行為造成女同事身心受創，且犯後否認犯行，未獲女方諒解，依性騷擾罪判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，王男去年8月4日下午2點半左右，在新北市瑞芳區一處物流園區內，看到女同事走過他的身旁，趁她無法抗拒時機，從女子後方用雙手擁抱她，並抬高女子使她雙腳懸空後移動位置，過程中觸碰女同事後背上半部及腰部等隱私部位。

被害女子報案，並在警詢時指稱，王男趁她不備，對她熊抱，而且抱得很緊，還說「好冷唷」，讓她很害怕，感覺不舒服。

王男辯稱，他從女同事後方將她抱起來，雙腳懸空後移到旁邊，因此碰到她的後背及腰部，但當時只是要跟她借過。此外因為跟她滿熟的，所以還有一點開玩笑的心態。

法官指出，性騷擾防治法規定，以意圖性騷擾，乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸他人臀部、胸部或其他身體隱私處行為是構成要件。也就是說性騷擾是指帶有性暗示動作，具有調戲含意，讓人有不舒服的感覺。

法官說，諸如耳朵、脖子、肚臍、腰部、肩膀、背部、小腿、大腿外側及膝蓋等男女身體部位，是否屬於「其他身體隱私處」，應依社會通念及被害人個別情狀，審酌事件發生背景、環境、當事人關係、行為人言詞、行為及相對人認知等具體事實綜合判斷。

法官認為就案發當下情勢，王男調戲女同事意圖明顯，王男也用開玩笑抗辯。王男將女同事抱起來，讓她腳懸空後移到旁邊動作，依一般社會通念，如此親暱肢體接觸，若非雙方關係緊密，女子自然會心生不舒服感覺。

法官表示，王男並非出於一般社交禮儀或其他正當理由，做出擁抱女同事行為，依本案發生背景、環境、被告言行及女子認知等情節，足認王男行為已破壞女同事享有關於性、性別及與性有關的寧靜及不受干擾平和狀態，構成性騷擾行為無疑。

法官指出，王男為逞個人私欲，利用女同事不及抗拒機會加以性騷擾，造成女子身心受創且蒙受陰影，應予責難。王男始終否認犯行，未獲得女同事諒解，兼衡王男素行、犯罪動機、目的、手段、所生危害及自述國中畢業，從事營造業，月薪6萬元，需扶養長輩等情狀，判刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。