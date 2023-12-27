快訊

藍綠白為分票、搶票、擠票猛攻爭議 關鍵蔣經國牌怎麼打

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中軍人被17歲女友分手 竟拿她自慰片發限動、傳給母親

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

賴姓軍人不滿女友提分手，散布她自慰影片遭起訴。示意圖／ingimage
賴姓軍人不滿女友提分手，散布她自慰影片遭起訴。示意圖／ingimage

台中賴姓軍人不滿17歲女友和他分手，未經對方同意前後登入她臉書、IG，竄改密碼後又將少女自慰影片發布在限時動態，還傳給她的母親，警方獲報搜索賴住處查扣相關證物，賴落網也坦承散布，檢方偵結依妨害電腦使用、兒少性剝削等罪嫌起訴他，請法院依兒少福利權益加重其刑。

檢警調查，賴男（20歲）和少女曾短暫交往，賴因不滿對方提分手2022年10月28日就趁著之前取得少女臉書帳號、密碼，無故登入她的帳號竄改密碼，造成少女沒辦法再登入，還利用她帳號將少女自慰的影像傳給她媽媽。

賴男同月31日又以類似手法，登入少女的IG並以她的名義在限時動態發布自慰影片，但當下遭IG偵測到含有色情資訊而上傳失敗，賴隨即改用貼圖遮住下體部位後順利上傳，兩度入侵少女電腦設備及散布猥褻影片。

少女不堪其擾報警提告，警方也持搜索票到賴住處逮人，查扣手機、電腦內影片等證物；賴男落網也坦承不諱，表示因不滿分手才散布她不雅影片報復，少女也指證歷歷，表示賴沒經過她同意就擅自登入她臉書、IG。

檢方也根據通聯、登入IP位置，及賴傳送影片給少女母親的對話紀錄等佐證，認為賴犯嫌明確，偵結依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、散布少年猥褻行為之影片罪嫌起訴他，並請法院依兒童及少年福利權益保障法加重其刑。

影片 分手 軍人 未成年 女友

延伸閱讀

交往3年女友拒過夜「媽說不行」他心寒 過來人建議：主要看年紀

24小時用手機監看女友…他傳私密照復合不成想殺人 判9年8月刑

林哲熹求婚成功獻鑽戒 絕美經紀人女友笑認「沒懷孕」

《貓王與我》清純少女嫁給偶像 從甜蜜走向苦澀

相關新聞

台中軍人被17歲女友分手 竟拿她自慰片發限動、傳給母親

台中賴姓軍人不滿17歲女友和他分手，未經對方同意前後登入她臉書、IG，竄改密碼後又將少女自慰影片發布在限時動態，還傳給她...

24小時用手機監看女友…他傳私密照復合不成想殺人 判9年8月刑

許姓男子偷拍女友全裸照片、影片，在女友住處天花板偷裝針孔攝影機，實況轉播女友一舉一動，他以手機盡收眼底；分手後，許傳私密...

公寓樓梯間他對女摸胸判刑2月 法官：趁行走來不及抗拒

基隆市一名男子今年5月間某日晚間，在一棟公寓1樓公共樓梯間，涉嫌對一名女子性騷擾，先將其頭部倚靠A女的頭部，再乘她來不及...

藝人胡睿兒性侵假釋缺席身心治療課程 限期履行未改善北檢今起訴

藝人「蛇姬」林采緹前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒（本名胡睿楷），2018年在夜店性侵酒醉女子，被依乘...

騙女網友喝含膠原蛋白飲品 他偷下藥性侵得逞判刑4年4月

盧姓男子想與女網友發生親密關係不成，欺騙要給對方喝含有「膠原蛋白」的美容飲品，卻在飲料中摻入四級毒品成分藥劑，被害人喝下...

酒後變狼！冷氣工強吻8歲女舌頭被刮傷 暴怒賞巴掌踹肚、推撞椅子

苗栗縣一名冷氣工人酒後強吻8歲女兒卻被對方牙齒刮傷舌頭，他認為女兒是故意咬自己，暴怒賞女兒巴掌又踢踹女兒肚子、推去撞椅子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。