台中軍人被17歲女友分手 竟拿她自慰片發限動、傳給母親

賴姓軍人不滿女友提分手，散布她自慰影片遭起訴。示意圖／ingimage

台中賴姓軍人不滿17歲女友和他分手，未經對方同意前後登入她臉書、IG，竄改密碼後又將少女自慰影片發布在限時動態，還傳給她的母親，警方獲報搜索賴住處查扣相關證物，賴落網也坦承散布，檢方偵結依妨害電腦使用、兒少性剝削等罪嫌起訴他，請法院依兒少福利權益加重其刑。

檢警調查，賴男（20歲）和少女曾短暫交往，賴因不滿對方提分手2022年10月28日就趁著之前取得少女臉書帳號、密碼，無故登入她的帳號竄改密碼，造成少女沒辦法再登入，還利用她帳號將少女自慰的影像傳給她媽媽。

賴男同月31日又以類似手法，登入少女的IG並以她的名義在限時動態發布自慰影片，但當下遭IG偵測到含有色情資訊而上傳失敗，賴隨即改用貼圖遮住下體部位後順利上傳，兩度入侵少女電腦設備及散布猥褻影片。

少女不堪其擾報警提告，警方也持搜索票到賴住處逮人，查扣手機、電腦內影片等證物；賴男落網也坦承不諱，表示因不滿分手才散布她不雅影片報復，少女也指證歷歷，表示賴沒經過她同意就擅自登入她臉書、IG。

檢方也根據通聯、登入IP位置，及賴傳送影片給少女母親的對話紀錄等佐證，認為賴犯嫌明確，偵結依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪、散布少年猥褻行為之影片罪嫌起訴他，並請法院依兒童及少年福利權益保障法加重其刑。