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訊息連轟、查女子個資 男警遭記過

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

彰化縣警局。圖／報系資料照
彰化縣警局。圖／報系資料照

彰化縣劉姓警員上網認識一名女子，雙方發生關係後對方不願再聯絡，但劉男持續打電話、傳訊或送禮物騷擾，還利用警職查詢對方及家人個資，被記過一次，劉男不服提行政訴訟，主張是單純男女糾葛，應記申誡；法院認為，劉男濫用公權力，騷擾女子一年，影響警譽嚴重，判處駁回。

二○二一年劉男在彰化縣北斗分局服務，期間不斷滋擾女子，警局以言行失檢致生事端，情節嚴重，考績會通過予以記過一次。

劉男不服提行政訴訟，主張和該女子是男女朋友，且論及婚嫁，因遠距感情生變、有第三者介入而爭吵，自己為挽回感情，非蓄意滋擾及言行不檢，應視情節記申誡一次以下，記過有違比例原則。

劉男也說，北斗分局未詳查，片面聽信女子之詞，他二○二二年一月就被女子封鎖，何來持續騷擾？請法院審酌他高職畢業智識不足，法律知識淺薄，撤銷原處分。

彰化縣警局指出，兩人在二○二○年三至六月有密集聯繫，七月女子提分手。劉男不願分手，不僅持續以電話、簡訊騷擾，還疑利用職權查詢女子個資。

劉男在九至十一月不斷聯繫、傳訊息給女子，要女子來拿回內褲、七夕還送金莎巧克力到對方工作場所，但女子都不回應，因此認定劉男有滋擾情事，記過有據。

台中高等行政法院調查認為，劉男明知女子不願聯絡，卻用警職查詢對方及家人個資，濫用公權力滿足對私領域窺探慾望，記過一次並無違誤，判處駁回。

個資 分手

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