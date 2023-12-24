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7男4女參加性派對 台南查獲

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

警方在北區公園路巷內某日租套房內，當場查獲7名男子及4名女子在房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易轟趴派對。圖／讀者提供
警方在北區公園路巷內某日租套房內，當場查獲7名男子及4名女子在房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易轟趴派對。圖／讀者提供

高雄張姓男子及王姓女子情侶檔，今年八月在台南租借民宿舉辦性愛轟趴被抓，四個月後因台南同好敲碗捲土重來，前晚邀約三名平均年齡四十多歲女子cosplay學生妹及俏麗護士，警方直搗轟趴現場，當場查獲七男、四女全身赤裸在兩個房間性交，總共帶回十二人送辦。

張男以Ｘ平台（前推特）為工具，在台中、台南、高雄等地舉辦性愛轟趴，並以「長腿妹妹」、「學生妹」、「俏麗護士」等吸引不特定男子報名，每位收取三三○○元活動費，並匯款至王女帳戶，扣除場地租金、保險套、飲料等費用，再跟參與轟趴女子朋分獲利。

警方本月廿一日網路巡邏，發現有人在群邀集舉辦性愛轟趴，經深入追查，掌握轟趴地點及主辦人張男身分，緊急聲請搜索票，廿二日晚間發動偵查。

大批員警前往北區公園路巷內一間日租套房內，趁有人出入之際一舉攻入，當場查獲七名男子及四名女子在房間內全身赤裸，分別在兩個房間從事轟趴派對，其中還包括張男的王姓女友也下海充人數，查扣保險套二九四個（已拆封使用廿二個）、潤滑液四瓶等證物。

張男八月廿四日曾在中西區大埔街民宿舉辦性愛轟趴，警方當場查獲。這次因應台南友人再三敲碗，刻意避開中西區舉辦轟趴，但仍被緝獲。警詢後張男、王女被依妨害風化罪送辦，另外七男三女依社維法各裁罰五千元。

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