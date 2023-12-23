年近6旬男性侵國中女網友 上訴後認罪和解獲緩刑

年近60歲的王姓男子，前年10月間約國中女網友在某國小見面時乘機熊抱，將她推往司令台後方，將手伸進褲裙及內褲內性侵得逞，事隔2天他找到女學生下跪道歉，被路過老師發現報警，一審判他4年6月，上訴後認罪，女學生家長見他狀況不佳同意和解，二審改判2年，緩刑4年。

王男上訴二審，主張他原來否認犯罪，但現願意承認犯罪，且僅就量刑部分上訴。他表示，因已與女學生及家長和解，希望法院能從輕量刑，並給予緩刑機會。

女學生父親當庭表示，本案已經和解，案發迄今已經2年，他們已經恢復平靜生活，他看到被告精神及健康方面不是很好，所以才願意與被告和解，希望法官給予被告緩刑機會。

台南高分院指出，王男為成年人，透過網路結識甫滿14歲女學生，進而與她相約見面，並以手指對她為違反意願的強制性交行為，對其身心健康造成嚴重影響，固值非議。但王男未曾有前科紀錄，且衡量其犯罪情節、手段並未使用暴力，及他犯後終知坦承全部犯行，並已與女學生及家長達成和解，全數給付賠償完畢，且女方同意法院對他從輕量刑，也同意法院給予緩刑機會。

合議庭認原判決未及審酌王男認罪，且與女方和解，同意給予緩刑機會，如量處法定最低度刑仍嫌過重，而有情輕法重，依法酌量減輕其刑。原審認他成年人對少年犯強制性交罪處4年6月，二審撤銷改判2年，緩刑4年。

案發時，女學生指出，他前一天在LINE上有說要找她，10月6日下午5時20分許，她下車走到國小的腳踏車停車場，準備騎電動腳踏車回家時，他突然出現在停車場門口並叫她，拿一盒葡萄乾給她，在學校裡到處走走聊天。

她表示，後來走到司令台後面時，他突然用一隻手搭住她的肩膀，另一隻手摸她的下體，把手指伸了進去。她當時嚇到了所以沒有反抗，當時整個僵住了也說不出話，過程中另隻手則隔著衣服揉其胸部。事後他有跟她說「對不起」，她快步走到停車場，騎電動腳踏車離開了。