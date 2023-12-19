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男大生撲女同學揉胸吻脖想嘿咻 被問「喜歡否」他說實話下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

顏姓男大生涉嫌朝女同學揉胸、強吻，檢方依2個強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
顏姓男大生涉嫌朝女同學揉胸、強吻，檢方依2個強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

台中顏姓男大生涉嫌撲倒女同學強吻、揉胸，經對方質問「是否喜歡我」，顏男竟稱不喜歡她只是認為朋友間確實可以發生性行為，女同學完全無法接受崩潰提告。顏落網辯稱接吻有經女子同意，檢方根據女子證詞、身心就診紀錄，不採信顏辯詞偵結依2個強制猥褻罪嫌起訴顏。

檢警調查，顏男（22歲）今年1月25日晚上到女同學住處聊天，卻突然獸性大發將她推倒在床鋪，還整個人趴到對方身上親吻脖子、臉頰，還伸出狼爪揉捏胸部，甚至強行將她腿打開，但經女同學堅持拒絕後才停手。

同年2月17日顏男又再度前往女同學住處，並嘗試親吻她嘴巴，因女同學仍沒有意願，顏就改親她臉頰、脖子，後來女子受不了就生氣質問顏「是否喜歡我？」未料顏竟然說自己並不喜歡她，但只是覺得「朋友之間確實可以發生性行為。」

女子當下完全無法接受，事後身心也受創並在家人陪同下報警對顏男提告；檢方訊時，顏僅坦承1月在女子家時，對方有同意才親她脖子，但後來因她拒絕性交，自己就尊重她意願，但沒有猥褻動作。

顏男還說，2月那次並沒有女子控訴的行為，當天只有去她家和寵物玩耍、和女子閒聊，只有短暫待一下就離開了。

檢方查，女子除指證歷歷，其母親也證稱女兒遇害後情緒不穩，並曾到身心診所治療，另根據女子提出的對話紀錄，發現顏男事後也有向她道歉，並有校方的性平會調查報告，檢方認為顏男犯嫌明確，偵結依2個強制猥褻罪嫌起訴他。

猥褻 提告 性行為

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