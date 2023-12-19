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爆黑人陳建州涉性騷 大牙周宜霈被控加重誹謗獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）因指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，被黑人提加重誹謗告訴。台北地檢署今偵結，認為經傳喚大牙演藝圈好友貝童彤等5人，5人均供稱自己多年前耳聞此事，並對此表示心疼等對語，檢察官因此認定大牙並非捏造事實，將她不起訴。

今年6月27日，大牙上月27日在個人臉書PO文，爆料2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳建州和其他工作人員等共6人，一起到香港錄製節目。路途中陳建州突然拋出：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」

大牙原本以為對方在指自己肩膀很緊，需要鬆一下，沒想到抵達飯店後，男方竟問他住在幾號房，還說要給她鬆一下，儘管女方不停拒絕想逃脫，但男方不罷手，還環抱住大牙，講道「妳范范姐就很不愛這種事啊！」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡」，事後大牙表示，「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

事後陳建州不僅否認此事，並與妻子范瑋琪向大牙提告求償1000萬元，後來在律師建議撤回民事告訴，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。北檢考量當中涉及可能的性犯罪，將全案交由婦幼專組檢察官偵辦。

檢察官調查後，認為大牙雖不能證明所言為真，按按照大牙所提出的相關證據資料，可以認為大牙有相當理由確信其為真實，並非故意捏造虛偽事實，大牙張貼的文章是有確信其為真實，顯非故意捏造，且她PO文當時係因MeeToo運動，並非僅為私德，而與公共利益有關，因此將她不起訴。

「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，獲台北地檢署不起訴。本報資料照
「黑人」陳建州控告「大牙」周宜霈加重誹謗，獲台北地檢署不起訴。本報資料照
大牙。本報資料照
大牙。本報資料照

檢察官 性騷擾

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