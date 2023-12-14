台中凶殘詐團逼崩潰 迫男男當眾性交、木棍插下體

台中郭姓男子等7人加入詐團在北屯區設「控點」以求職詐騙吸引被害人上門提供人頭戶，還學柬埔寨凌虐豬仔模式，拘禁4名被害人電擊、拿菸燙凌虐，為讓對方心裡崩潰還逼2名男性被害人口交、肛交並持木棍插下體，手段極其凶殘，法院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月，可上訴。

檢警調查，郭男和2名林姓、閔姓、謝姓、曾姓及張姓等一共7人，2022年12月由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人籌組詐團，並境外機房合作，在台成立「水房」、「車隊」（管理人頭帳戶提供者）並擔任「水商」，並以台中北屯租屋處為據點。

郭等在臉書、Line發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶訊息，誘騙民眾提供人頭戶作為詐團提供給境外機房收取詐款之用，被害人上門後詐團為有效控制，竟採取「強控」對4人拘禁。

檢警查出，若有被害人不配合想脫逃，或是不願交出其他帳戶，郭等人就會用電擊器、砍刀壓制，並上手銬、腳鐐，毛巾摀嘴並戴眼罩遮掩用菸燒燙，或是拳打腳踢凌虐。

檢警更發現，詐團上游察覺有被害男子帳戶異常，為了報復對方，竟指示郭男在控房要讓被害人「心理崩潰」處罰，逼2名被害男子互為口交、肛交，若不從就拿皮鞭抽打、電擊，一旁還錄影上傳到群組供人觀覽，手段極凶殘。

其他詐團同夥甚至拿木棍插入2名被害男子肛門，最後因對方遲遲無法勃起射精，郭等就要他們各自選擇被電擊30秒或抽打30下。檢警因接獲家屬報失蹤，去年12月25日攻堅救出被害人，逮捕郭等一共7人。

經統計郭等人詐得3200多萬元，今年4月偵結依組織、洗錢、加重強制性交等罪嫌起訴7人，並請法院審酌郭等人手段慘無人道，造成被害人身心創深痛巨，請求從重量刑。

台中地院審理時，有4人最終坦承，3人避重就輕、相互推卸責任；被害男子證稱，被逼性交時有可辨別詐團成員聲音，郭等人為修理他、讓他丟臉就逼性交、木棍插肛門，檢警也從查扣手機發現，郭等將被害人性交影片傳到群組，還問「同性戀有沒有覺得開心」、「目前還在調教」等語。

法院審酌，郭等7人加入詐團，對被害人拘禁數日、凌虐，還強逼在眾人前性交，造成身心嚴重受創，依加重詐欺、私行拘禁、加重強制性交等罪，判郭等7人各2年6月至10年10月不等。