速食店女員工被下藥「第3天才醒」 男同事店內伸狼爪裝沒事送回家

北市某速食店一名余姓員工，今年3月竟在女同事飲料中下藥，迷昏女方伸出狼爪猥褻，卻因迷藥下手過重，導致被害人昏睡不醒，被家人察覺有異送醫，醫師驗出其體內有麻醉劑殘留而報警。台北地檢署查出，被害人下體外側雖有輕微擦傷，但私密處未驗出余男DNA，無法認定其涉犯乘機性交，因此僅以加重強制猥褻罪起訴。

檢警調查，余男先透過網路購入2瓶含麻醉藥成分的迷姦藥水2瓶及1瓶失憶水，今年3月19日晚間11點許，趁店內打烊後，在被害人飲料中伺機摻入藥水，待不知情的被害人喝下飲料昏迷後，便在店內對女方上下其手，甚至以生殖器對女方下體猥褻。