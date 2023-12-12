色班導藉課輔性侵2女學生稱「摸胸是動力來源」 下場丟教職吃牢飯

褚姓高職教師對兩名渴望上國立大學的女學生課後輔導，卻分別載學生到摩鐵性交，或在辦公室抓胸，一審依2個成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交罪判分別處3年、2年徒刑，依2個利用權勢為猥褻罪判9月徒刑，得易科罰金。高院今將原本利用權勢為性交罪判2年刑部分改認定為猥褻，判刑1年，未定應執行刑。示意圖／聯合報系資料照

褚姓高職教師對兩名渴望上國立大學的女學生課後輔導，卻分別載學生到摩鐵性交，或在辦公室抓胸，還說「摸胸是課後輔導的動力來源」；醜聞曝光，褚辯事前有說「老師就是色色的，考不好就是要給老師抓」，並說不想像「工具人」只提供輔導。一審依利用權勢性交等罪判褚4年11月刑，其中9月得易科罰金；案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判，未定應執行刑。

一審時，新北地院認為褚毫無悔意，企圖以情侶關係減少刑責。碩士畢業的褚目前在妻子經營的餐廳送便當，考量褚的犯行，依2個成年人故意對少年犯因教育關係受自己監督之人，利用權勢為性交罪判分別處3年、2年徒刑，依2個利用權勢為猥褻罪判9月徒刑，得易科罰金。高院今將原本利用權勢為性交罪判2年刑部分改認定為猥褻，減為1年刑。

褚2020年至2021年在新北市立一所高職任教，並擔任兩名被害女學生的班導師。女學生「小妤（化名）」因自認成績不好，又希望考上國立大學、讓家人喜歡她，褚得知後提議課後輔導。2020年12月25日傍晚，褚開車載小妤到鶯歌一家摩鐵，並在屋內褪去女學生衣服後舔舐她的胸部，且未戴保險套就性交。

「妳課業成績太差，要繼續課後輔導就必須同意性行為」褚姓班導告訴小妤這樣他才有動力課後輔導，小妤畏懼褚的權勢，只好屈從。

「阿裴（化名）」則因段考成績不理想，也接受褚的課後輔導。褚先是在導師辦公室撫摸阿裴的手臂和胸壁，一邊告訴她「摸胸部是他課後輔導的動力來源，如果不給他摸胸部，他就沒有動力課後輔導」，阿裴只好讓他撫摸。褚食髓知味，在2020年10月以阿裴第二次段考成績欠佳，又摸了他的胸部。

2021年3月12日傍晚，褚姓班導師在女廁掀開阿裴的胸罩捏乳、舔舐，除了用手指指侵，還用生殖器摩蹭她的陰部，這回的理由是上學期第三次段考成績不理想，要接受處罰。

直到有其他女學生遭褚伸鹹豬手，這才東窗事發。褚姓班導聲稱之前就有跟女學生說「老師就是色色的」，考不好必須讓老師抓胸，新北地院認為他的所作所為都和性有連結，顯然是為了滿足自己的色慾而猥褻、性交。

小妤身心受創，醫師診斷她有自傷風險。小妤說，每年到了大家都開心度過耶誕節的時刻，我想到的卻是被侵害當下的那個情境而感到恐懼、害怕，很長一段時間都處於自我懷疑「為什麼是我？是因為我聽話嗎？難道在學校聽師長的話是有錯的嗎？」，她建請法官從重量刑。褚則稱與小妤日久生情，沒有威脅對方，他沒有必要以自己的職業做為代價。

至於阿裴，褚也說問過對方要不要當他女朋友才會發生親密行為，他也跟阿裴說「不想要像工具人一樣只提供輔導」，他稱在他的世界裡，他以為跟女學生都是很好的關係，直到被學校通知，還訝異怎麼會被告，還沒想到一堆人告他。