南投某國小校長涉長期性騷女學童 解聘永不任用
南投縣某國小劉姓校長涉長時間性騷擾多名國小女學童遭檢方收押，南投縣府教育處今天指出，南投縣性別平等教育委員會根據調查報告，決議解聘劉姓校長，永不任用。
劉姓校長遭控對多名未成年少女性騷擾，犯案時間跨越逾20年，台灣南投地方檢察署6月分案釐清是否涉刑責；南投縣府教育處也啟動性別平等調查，先命劉姓校長請假，再依性別平等教育法停止劉姓校長職務。檢方10月約談劉姓校長，認為被告犯罪嫌疑重大且有湮滅證據或勾串證人之虞，向南投地院聲押獲准。
南投縣府今天發布新聞，說明縣府教育處接獲檢舉後組成調查小組，完成調查後將報告送南投縣性別平等教育委員會，性平會開會決議同意調查報告，重懲劉姓校長予以解聘、永不任用，劉姓校長也無法申請退休。
縣府指出，依性別平等教育法規定，審議結果出爐後，應給予劉姓校長書面陳述機會，因當事人目前尚在羈押中，將等到函文送達當事人陳述完後再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言