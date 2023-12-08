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南投某國小校長涉長期性騷女學童 解聘永不任用

中央社／ 南投8日電

南投縣某國小劉姓校長涉長時間性騷擾多名國小女學童遭檢方收押，南投縣府教育處今天指出，南投縣性別平等教育委員會根據調查報告，決議解聘劉姓校長，永不任用。

劉姓校長遭控對多名未成年少女性騷擾，犯案時間跨越逾20年，台灣南投地方檢察署6月分案釐清是否涉刑責；南投縣府教育處也啟動性別平等調查，先命劉姓校長請假，再依性別平等教育法停止劉姓校長職務。檢方10月約談劉姓校長，認為被告犯罪嫌疑重大且有湮滅證據或勾串證人之虞，向南投地院聲押獲准。

南投縣府今天發布新聞，說明縣府教育處接獲檢舉後組成調查小組，完成調查後將報告送南投縣性別平等教育委員會，性平會開會決議同意調查報告，重懲劉姓校長予以解聘、永不任用，劉姓校長也無法申請退休。

縣府指出，依性別平等教育法規定，審議結果出爐後，應給予劉姓校長書面陳述機會，因當事人目前尚在羈押中，將等到函文送達當事人陳述完後再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。

南投 性別 性騷擾

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