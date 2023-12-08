台版熔爐案 南投性平會決議劉姓狼師解聘永不任用

南投縣劉姓國小校長20多年來強制猥褻多名女學生，性侵、猥褻、騷擾樣樣來，成台版熔爐案。劉姓校長10月被羈押禁見至今。南投縣教育處性平調查小組經數月調查，認定他持續猥褻、性騷，已對學生造成為害，今天宣布劉被解聘、永不任用。

南投縣教育處表示，劉姓校長仍在羈押中，調查結果將函文送給當事人，讓他陳述完後再召開最後一次性平會，確認是否維持原決議。這起校園性平案件，牽涉人員眾多，時間長達20多年，縣政府「設立檢舉專線、廣發調查問卷、司法、行政雙軌併進調查」，調查結果也配合送地檢署調閱參考，除了永不任用等行政懲處，劉姓校長也將面對刑責追究。

今年6月7日，2名被害女子召開記者會，指28年前就讀國小時，當時擔任教師的劉姓校長藉機強制猥褻，家長因為劉姓教師下跪道歉加上他教學風評不錯，給予改過機會，沒想到他毫無反省，反而利用機會繼續染指其他女學生，撫摸女童身體、親吻、開房間，將小學女生當成女朋友，離譜行徑層出不窮。

南投縣教育召開性別平等教育委員，並以問卷及設置檢舉專線，擴大調查範圍，訪談當事人、行為人及關係人38人次，就相關事證一一比對查詢，認為劉姓校長涉及多起性侵案、性猥褻及性騷擾案，南投縣性別平等教育委員會開會決議，依教育人員任用條例31條第一項8、9款重懲，解聘劉姓校長、永不任用、解聘後亦無法申請退休。