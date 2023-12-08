快訊

炎亞綸被控性侵未成年人 高檢署不起訴確定

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

遭指控妨害性自主 炎亞綸獲不起訴確定

中央社／ 台北8日電

炎亞綸被控偷拍私密片，檢方依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴，強制性交罪嫌不足不起訴。被害人不服，聲請再議。高檢署昨天駁回，不起訴確定。

全案起於，被害人今年6月間指控於未成年時期與藝人炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。

士林地檢署起訴指出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片。

檢察官查出，過程中被害人可輕易發現炎亞綸持手機拍攝，且事後發現私密片外流，曾傳訊息質問炎亞綸，但過程中隻字未提私密片是在不知情下所拍攝。

檢察官認為，炎亞綸曾將私密片傳給2名網友，並未構成散布於不特定人或特定多數人得以瀏覽或觀賞的要件，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴炎亞綸。另外，炎亞綸被控強制性交罪的部分，罪嫌不足不起訴。

被害人不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為檢察官調查完備，被害人聲請再議無理由，昨天駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定

此外，士林地方法院已訂出炎亞綸案的庭期為12月21日上午，並傳喚炎亞綸到士院進行準備程序。士院指出，目前無接到被告請假的書面或訊息，因事涉兒少案件，採取不公開審理。

藝人炎亞綸。圖／聯合報系資料照片
藝人炎亞綸。圖／聯合報系資料照片

未成年 偷拍 炎亞綸 妨害性自主

延伸閱讀

遭控拍攝持有少年私密片 士院12月21日傳炎亞綸出庭

炎亞綸沉寂半年曝身邊有新歡 初見面就想「給你一個家」

炎亞綸飲料店「茶明載波」關店 本人鬆口吐心境

炎亞綸飲料店突宣布關門！「茶明載波」台中本店爆永久歇業

相關新聞

炎亞綸被控性侵未成年人 高檢署不起訴確定

藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，趁當年自己未成年時，加以性侵及偷拍性影像，士林地檢署認為炎亞綸拍攝少年性影像傳給網友，依兒童及...

二度強吻鍾沛君遭起訴 朱學恒今下午2點半首度赴法院開庭

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確...

阿公是痴漢！搭公車背貼女學生胸部伸手摸大腿 他稱手痠下場曝光

年約七旬的廖姓男子3年前搭公車時，將背部緊貼女學生胸部，在伸手摸對方大腿內側，害女學生到校後放聲大哭，並申訴性騷擾，桃園...

畫室男師戀童症 猥褻9童判8年

台南陳姓畫室負責人教授國小學童繪畫，遭控趁授課時猥褻女童，檢警追出9人受害，經送鑑定確認有「戀童症」，台南地院近期依犯3...

台版「N號房」逼拍裸照 主嫌求刑30年

台中地檢署偵辦台版「N號房」事件，查獲以潘姓男子為首的集團，誘拐全台至少八十六名少女自拍猥褻性影像，還恐嚇少女做出吃穢物...

台南畫室狼師猥褻9女童 市府：公布姓名終身不得任教

台南市陳姓畫室負責人教授國小學童繪畫，授課時對女童摸胸及下體，還強拉其手碰觸自己性器，檢警追出9人受害，經鑑定陳男有「戀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。