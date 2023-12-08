畫室男師戀童症 猥褻9童判8年

台南陳姓畫室負責人教授國小學童繪畫，遭控趁授課時猥褻女童，檢警追出9人受害，經送鑑定確認有「戀童症」，台南地院近期依犯308個強制猥褻罪，共判8年徒刑，仍可上訴。南市府指出，依法公告陳的姓名，認定他終身不得任職補習班；有議員要求幫受害童求償，市府表示，家屬有提附帶民事賠償，有必要會提供協助。

此案多達9名孩童受害，市府表示，社會局指派社工關懷，學校也立即啟動校內關懷機制，由輔導教師列案列案輔導，教育局學生輔導諮商中心有列管追蹤，目前學生在校學習及生活適應狀況正常，未來會持續提供心理支持與關懷。

社會局統計，2013年起因違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，對兒少有不當對待且情節嚴重而公告姓名者，總計69案，主要是學校、幼兒園、托育機構、保母及補習班等家外人士對兒少有不當對待。

判決指出，陳姓男子明知學畫的都是國小女童，其中1人每周三晚間上課，他趁機猥褻，2021年1月至今年1月間，陳以每兩周1次頻率，對女童猥褻得逞51次。檢警陸續追出9名受害者，年紀最小10歲、最大21歲，每人遭猥褻次數從1次至114次不等。

有女童出庭說，當時很害怕，每次都躲在廁所裡不出來，看著廁所牆角上的蜘蛛，「至今只要看到蜘蛛就會害怕」。

陳審理時承認犯行，合議庭認為，陳姓男子有戀童症，有高度再犯風險應及早積極治療。

市議員林燕祝指出，市府在檢察官起訴時就應協助女童家屬提出刑事附帶民事訴訟，教育局也要盡速清查台南到底還有多少未立案的補習班、做出裁罰。

市府指出，1月獲報此案就啟動跨局處合作機制，教育局發現陳擔任負責人的才藝班無立案，重罰25萬元。