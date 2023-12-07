台版N號房86少女受害 中檢起訴6嫌最重求處30年

台中地檢署偵辦「台版N號房」案，對於潘姓被告等6人以詐騙及恐嚇等方式，要求86名少女做出各種猥褻行為、動作，拍攝裸照並上傳，認為被告惡性重大，分別求處5年到30年徒刑。

檢方今天在起訴書指出，潘姓男子等6人自民國110年間起，仿「韓國N號房」事件，於網際網路社群軟體IG 內，鎖定未成年被害少女共86人，以詐騙及恐嚇方式，要求少女做出各種猥褻行為、動作，拍攝裸照並上傳，並於網際網路Telegram創設「SCP」社群，專門販售、交換未成年少女性影像。

全案今天經檢察官偵查終結，認為被告潘姓男子等6 人涉犯組織犯罪條例的發起、操縱、指揮及參與犯罪組織；兒少性剝削條例的意圖營利以強暴、脅迫、詐術等方法，使兒童或少年自行拍攝性影像及散布兒童或少年猥褻行為的照片、影片等罪嫌明確，於今天向法院提起公訴。

檢方並請法院審酌被告潘姓男子等6人惡性重大，對人性尊嚴及社會秩序危害嚴重，從重量處潘姓、陳姓、劉姓等3人各有期徒刑30年、李姓被告有期徒刑10年、張姓被告有期徒刑7年、蘇姓被告有期待刑5年，同時聲請宣告沒入被告等人的不法所得共約新台幣800萬餘元。