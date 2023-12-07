台版「N號房」86少女受害 逼自拍裸體起訴7人最高求刑30年

國內爆發台版「N號房」事件，台中地檢追查2年查獲潘姓男子為首6人，誘拐全台至少86名少女自拍猥褻姓影像並在Telegram社群網站販賣賺進800多萬元，還恐嚇少女做出吃屎、喝尿，異物插下體動作，檢方痛斥泯滅人性，把人當成「玩具」，依兒少性剝削起訴6人，具體求刑7至30年。

台中地檢指出，全案由檢察官陳祥薇指揮刑事局電信偵查大隊，及台中、桃園、台南及台北等各地警方，查獲包括潘姓男子在內等6人，自2021年起模仿韓國「N號房」 事件，透過IG鎖定未成年少女高達86人，以詐騙、恐嚇方式要求做出猥褻動作，上傳並販賣、交換其等影片。

檢方查出，潘男（35歲）2021年起在Telegram創設的「SCP」社群，並採會員分級制，同夥張男（29歲）擔任創始會員，群組專門用來交流性影片，還分為裏群、外群，分別供資深會員、招募新會員使用，且初始會員免費入會。

檢警發現，若兩要升級至最高等級會員，要繳交「投名狀」也就是提供少女猥褻影片，且會員間以社群PT點數類似以物易物方式或泰達幣交易，潘、張後又陸續吸收陳姓、劉姓、蘇姓及李姓等4名男子加入團隊。

此外，陳姓男子更是自封「台蘿教主」透過IG向少女佯稱高薪招募模特兒、送IPHONE等，誘拐至Telegram聊天室內要她們自拍穿制服照，並佯稱每次接案酬勞數萬元，還保證影片絕不會外流，許多少女誤以為上傳性影像就能賺錢紛紛上鉤。

檢警更發現，陳對外以台版N號房自居，要求少女拍攝不同姿勢裸照，包括異物插入下體、吃屎、喝尿、在身上寫字刻字、以尖銳物刺穿胸部下體，自慰等，直到月結薪水時還囂張告知少女「一切都是詐騙」，還會製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍否則就散布。

檢方統計，潘等人取得大量少女姓影像後，在SCP販賣短短3個月就賺得800多萬元。檢察官因接獲檢舉信，得知社群販賣未成年影像情結誇張、被害少女遍布全台，經2年多蒐證、人臉辨識等，檢方兵分多路前往全台偵訊86名被害少女破獲。

檢方訊時，潘男辯稱只是託管Telegram帳號，但其餘共犯均坦承，且其等手機電腦存有大量少女姓影片、恐嚇對話，檢方偵結依組織犯罪條例、兒少性剝削等罪嫌起訴潘等6人。