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準司法官爆性騷 2人恐遭廢訓
法務部司法官學院第六十四期兩名受訓中男學員，涉在與女同儕聚會時無視性別禮儀，行為失序，被其他學員認為品操有問題提出檢舉；司法官學院召開專案考評會議，認定兩人品德學識成績不及格，涉案學員可能面臨廢訓處分。
司法官學院第六十四期男學員八十四人，女學員八十人，參訓人數近年來最多；據了解，涉性騷擾兩人中，一人還是警察大學畢業，有警察背景，訓程中品格教育不及格，引發討論。
司法官學院主任秘書李海龍說，被害女學員迄未提告，學院內部行政調查已結束，調查案會移送司法官訓練委員會處理，案情不方便透露。
據指出，兩名男學員日前利用與女同學校外聚餐機會，不止一次酒後與同桌女學員勾肩搭背、碰觸隱私，被看不下去的同期學員以手機蒐證檢舉；看過證據的司法官認為，涉案男學員「故意」侵犯女學員可能性高。
司法官學院昨天表示，為保護被害學員，事件發生後已調整受訓組別，避免加害人與被害人在一起活動；各組導師分別訪談、輔導學員釐清事件經過，也提醒學員有需要可預約心理健康諮詢服務。
學院說，經召開品德學識專案考評會議，認定兩名男學員行為違反規定，依品德學識成績考查要點，報請訓委會審議，如通過處分，再由學院函請公務人員保障暨培訓委員會核定廢止兩人受訓資格。
學習司法官出事不是首例，二○二一年十月韓姓男學員酒後嗆警察「我台北地檢署的啦！」，還以「三字經」辱警，學院也將韓評定為品德學識不及格，送訓練委員會審議廢止受訓資格。
曾在學院任職的檢察官說，國家考試考不出品操，擇優汰劣要靠受訓時過濾，品性不好的人執掌法槌危害更大。
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