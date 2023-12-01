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影／SPA會館臨檢她跑了...外籍男客「半套」不及穿褲呆愣原地

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局昨晚至大興街一間SPA會館例行性臨檢，因臨檢燈突然亮起，年約30多歲越南籍女服務生還來不穿好衣服，即慌張逃離包廂，躲進休息室，當31歲林姓負責人帶員警到包廂，只見年約30歲美國籍男客還來不及穿好衣褲愣在原地，他坦承剛與女服務生進行半套性交易

五分局昨晚7時依勤務規畫至該SPA會館臨檢，由林男引導至包廂，一開門驚見1名年輕美國籍男客神色慌張、衣衫不整，床上有女服務生遺留的黑色短裙，牆壁還吊掛著女性內衣、內褲，地上則有翻倒的潤滑油及散落各處用過的衛生紙，桌上則有一個裝著已拆封保險套的紙杯，現場凌亂不堪。

他當場向員警坦承，剛與女服務生進行半套性交易。至於女服務生因臨檢燈突然亮起，她還來不及穿好衣服，即慌張逃離包廂躲進休息室，丟下來不及穿好衣褲的男客。事後，越南籍女服務生還返回包廂，取走牆壁上的內衣褲。

據調查，女服務生與男客從事半套性交易，一次收費1800元，店家及女服務生以900元對分。警方當場查獲越南籍女服務生與男客進行半套性交易外，並帶回另2名年約30多歲台灣籍女服務生，並查扣監視器鏡頭4支、螢幕1台、主機1台、保險套及潤滑油等證物，

警方詢問後，依違反社會秩序維護法裁罰女服務生與男客4人，另負責人林男則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

越南籍女服務生因臨時燈亮逃離包廂，躲進休息室，事後又返回包廂，取走吊掛在牆壁上的內衣褲。圖／讀者提供
越南籍女服務生因臨時燈亮逃離包廂，躲進休息室，事後又返回包廂，取走吊掛在牆壁上的內衣褲。圖／讀者提供
林姓負責人帶警進入包廂臨檢，一開門驚見1名外籍男客神色慌張、衣衫不整，床上有女服務生遺留的黑色短裙等衣物，現場一片凌亂。圖／讀者提供
林姓負責人帶警進入包廂臨檢，一開門驚見1名外籍男客神色慌張、衣衫不整，床上有女服務生遺留的黑色短裙等衣物，現場一片凌亂。圖／讀者提供

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