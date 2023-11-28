嘉縣某國小代理教師涉猥褻2女童 嘉檢起訴

嘉縣呂姓男子今年5月在某國小任代理教師兼訓導組長時，被控在上下課時間，對2名女童摸、捏大腿內側，女童告知導師並報警，呂男否認，嘉檢依對未成年猥褻行為罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，33歲呂男在嘉義縣某國小擔任代理教師數年，今年在校兼任訓導組長，在5月22日下午的下課時間，於自然教室觀看影片時，看見1名女童在旁圍觀，便將女童抱起並讓女童坐在呂男大腿中間後，徒手撫摸女童肚、腰並捏女童大腿內側。

檢方說明，當時是下課時間，還有許多學童在自然教室內，這名女童對老師行為感到厭惡，並告知班級導師，班導隨即向學校反映呂男有過當行為，校方介入調查。

檢方表示，校方調查過程中，同班另1名女童也向班導反映有類似遭遇，這名女童5月8日下午在自然教室上課，正在利用電腦作業時，呂男則坐在旁邊，先將右手放在女童大腿上，再往其大腿內側撫摸。

起訴書表示，由受害女童的法定代理人向警方報案，並移送嘉義地檢署偵辦；呂男坦承坐在女童旁邊，以及女童有蹲在其身旁看影片的事實，不過，否認有猥褻行為；檢警調查呂男與2名女童無起過爭執或結怨情形。

嘉義地檢署偵結，依對於未滿14歲的女子猥褻行為罪嫌起訴。

嘉義縣政府教育處今天表示，今年5月接到學校通報後，當下就予以解聘。