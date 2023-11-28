中檢2人拿「紫絲帶」殊榮 偵辦5億高中生案檢察官也獲獎

台中地檢署今年有2名檢察官獲衛生福利部頒發國內婦幼保護工作最高殊榮，分別是8月底已派升桃園地檢主任檢察官鄭珮琪及中檢黃慧倫；另包括偵辦轟動一時的5億高中生案件的檢察官謝怡如也獲台中婦幼有功人士，謝在該案窮盡100多項偵查項目，就涉殺人部分不起訴，經發回仍續行偵查中。

台中地檢表示，今年自中檢獲調升桃園地檢主任檢察官鄭珮琪、檢察官黃慧倫，2人於11月25日國際終止婦女受暴日，均獲衛福部頒發國內婦幼保護工作最高榮譽的「紫絲帶獎」殊榮；另檢察官楊順淑、謝怡如及白惠淑，當天也榮獲「台中市防暴有功人士」肯定。

中檢說，鄭珮琪2019年起即就擔任中檢婦幼專組執行秘書，負責和各婦幼保護網絡即時聯繫，也指揮偵破人口販運、性剝削、補習班狼師，及產後之家護理師虐童案；黃慧倫在南投地檢時，從檢舉信查出女童遭虐殺棄屍，及少年在安置機構遭性侵案件。

楊順淑2013年調至中檢持續在婦幼專組耕耘，也推動修復式司法，查出清水保母虐童案、同性戀少年遭性剝削案；白惠淑也在婦幼案件中，展現早期介入及妥適運用科技偵查，即時營救受暴母女還追出高科技公司生母虐嬰致死、少女遭應召集團性剝削，及印尼女大生遭性侵等案。

謝怡如具備重大刑案偵辦經驗，近年投入婦幼保護，曾追查出生父虐嬰、跨國工程師猥褻性剝削。另謝也承辦今年5月台中5億高中生墜樓案，期間窮盡100多項偵查行為、證據，僅能認定夏姓地政士是為謀財，卻查無他害命實證，依偽造文書起訴夏，另涉犯殺人罪嫌部分不起訴。