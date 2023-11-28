台Coser控攝影師性侵 在旁男友要她「忍一忍」…女方提告下場大反轉

一名女Cosplayer指控遭攝影師性侵，男友還要她忍一忍，最後反成被告。 圖／Ingimage

台灣發生女Cosplayer指控遭攝影師性侵事件，女方在社交平台發文，指男友為了精進攝影技巧，特意請來1位攝影師拍為她拍照教學，但女方指稱過程中遭攝影師性侵及偷拍上千照片及影片，而她曾向男友求救，結果換來對方叫她「忍一忍」回應，令她大失所望，於是控告攝影師。可是攝影師最後獲判無罪，反告女方損害他的名聲，檢控方現以妨害名譽控告女方。

綜合台灣媒體報導，事主是1名女Coser，去年在社交平台發文，指喜歡女裝Cosplay的男友為了增進攝影技巧，找來1名姓廖的攝影師替樓主拍攝，讓男友從中學習。可是，樓主稱在過程中被廖男性侵，被偷拍上千張照片及影片，她已多次喊話「不要拍了」、「我想走」，可是對方不理她。

樓主唯有向男友求救，想不到目擊事件的男友反應冷淡，甚至叫她「忍一忍」，讓樓主瞬間崩潰，感到十分心寒，氣得發文公開廖男名字。

廖男隨即以樓主的發文內容提到強制性交和妨害秘密影射他，損害其名譽為由提告。事件經台北地檢署調查，發現女子曾提出妨害性自主等向廖男提控，但調查發現廖男沒有在違反事主意願下發生性行為和拍攝，因此未有對廖男提出起訴。

反之，檢控方依據事主在社交平台的發文截圖，認為她發表的文章影響廖男聲譽構成妨害，已依妨害名譽罪向事主提出起訴。

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文章授權轉載自《香港01》