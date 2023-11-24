上班族午休露下體嚇人 警斥：你小孩知道爸爸遛鳥嗎

台中市南屯區保安公園近日一再傳出有遛鳥俠，民眾發文稱「男子ㄧ見女生進入視線，就會褪下褲子完整把玩他的鳥」，警方鎖定遛鳥的楊姓男子，發現他在附近上班午休時就跑來嚇人，昨抓人時所長邱量虔當場喝斥楊「你小孩知道爸爸在遛鳥會怎麼想？」依公然猥褻罪嫌送辦。

有民眾在臉書社團發文指出，保安公園有遛鳥俠，出沒時間為早上11點至下午1點，還說男子專挑落單女生，會等女生進入他視線範圍時，就把褲子褪下，完整把玩他的鳥。

網友還說，這名男子和一般遛鳥俠不同的是，他非常冷靜，即使報警或大聲喝斥，他也不會快速慌張跑走，並指出男子身材壯碩、五分頭、眼睛小且沒戴眼鏡等特徵，提醒附近民眾學生注意。

台中第4分局春社派出所指出，近日接連獲報每天接近中午就會看到1名身材壯碩男子在保安公園閒晃，一發現有落單婦女就會假意走到對方前面，等待女子與其眼神交會時，立刻脫下褲子露出生殖器，直到對方嚇到尖叫跑走才心滿意足離去。

民眾也反應，這名男子遭公園裡運動居民喝斥，他仍會視若無睹淡定自如，其脫序行徑已經造成當地住戶恐慌，並在網路熱議。

警方獲報後根據民眾描述的外觀加強巡邏，昨天由所長邱量虔帶隊到場，果然發現楊姓男子（38歲）再度出沒且正在尋找目標。

但楊男見多名員警上前一改平時對女子露鳥的冷靜態度，反而嚇到愣住還說自己只是尿急才在公園想要隨便找一棵樹小解，不是故意要露出生殖器給別人看。

邱量虔大聲質問他，你在這裡做什麼，在這邊小解露出生殖器，是要吸取日月精華？這邊是公園耶，你的心態不對吧，如果你小孩知道「你爸爸都會露鳥給別人看」他們會怎麼想，接二連三在這邊遛鳥，並喝斥他不可以再這樣了。