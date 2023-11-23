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台中2醉漢遭撿屍 1人外貌俊俏慘失身、1人遭竊近萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中郭姓男子清晨見大街上有2名男子喝醉酒，一同攙扶到汽車旅館後見其中1人外貌帥氣，竟脫他褲子口交、抓握生殖器還指侵，完事後又順手偷另人的皮夾；法院審酌，郭男已承諾賠償遇害男子30萬元達成調解也歸還皮夾，減刑後依乘機性交罪、竊盜罪，判郭1年11月徒刑，可上訴。

檢警調查，郭男今年2月6日一早6點多，在南屯區大墩時一街發現2名男子喝醉酒，其中1人倒臥路邊不省人事，另一人則難以獨自攙扶對方，郭就假意幫忙協助2人到附近汽車旅館休息。

郭見其中1人喝到爛醉意識不清，竟然大膽在房間浴室內朝他口交、手握生殖器搓揉，甚至對他指侵；郭又發現另一名男子也喝到泥醉，就順手偷走他有9600元現金的皮夾並離去。

台中地院審理時，郭男均坦承不諱，和被害的2名男子證詞相符，並有汽旅出入口監視器畫面，男子驗傷報告等可佐證。

法院指出，郭男所犯乘機性交罪法定刑是3年以上10年以下徒刑，考量他犯後坦承、態度尚佳，也已經和遭性侵被害男子成立調解，承諾分期賠償他30萬元，顯見有盡力彌補誠意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院也審酌，郭男偷竊另一名男子的錢包也已連同現金歸還，經衡量一切情狀後依乘機性交罪、竊盜罪，各判他1年8月、3月徒刑。

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郭男見2名男子喝醉酒，竟朝1人性侵並偷走另一人皮夾，法院依乘機性交罪、竊盜罪，判郭1年11月。示意圖／ingimage
郭男見2名男子喝醉酒，竟朝1人性侵並偷走另一人皮夾，法院依乘機性交罪、竊盜罪，判郭1年11月。示意圖／ingimage

汽車旅館 生殖器 竊盜

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