女不甘分手2度捏造被性侵 檢依誣告罪起訴

新北吳姓女子與黃姓人夫共築愛巢後，疑因感情生變，前年3月間二度怒告黃男性侵，分別遭桃檢不起訴處分及桃院判決無罪後，黃男反告吳女，桃園地檢署日前偵結，依誣告罪將吳女起訴。記者陳恩惠／攝影 吳姓女子與黃姓人夫在桃市龜山區南上路租屋同居，前年農曆春節過後，房東發現黃男金屋藏嬌拒租，且吳黃2人疑感情生變，竟於當年3月9日前，二度報警提告遭黃男性侵，案經桃園地檢署偵結不起訴處分、桃園地院審理後判決無罪後，黃男反控吳女，桃園地檢署日前偵結，將吳女依誣告罪起訴。

起訴指出，新北市41歲吳姓女子與開設公司的黃姓人夫搞外遇，當時2人在桃市龜山區共築愛巢，前年農曆春節過後，黃男較少返回同居處，吳女經常以微信找人未果，竟於前年3月1日晚間8點多、3月9日凌晨2點多，二度分別前往桃市龜山警分局偵查隊及大林派出所報案，先後捏造2月16日晚間、2月18日中午12點40分遭黃男在同居處性侵，並提出妨害性自主告訴。

桃檢前年4月21日開庭偵訊時，吳女針對2月16日晚間遭性侵一案，自己坦承其實並不是強制性交，同時表示願意撤回告訴，檢方將黃男做出不起訴處分，案經高檢署駁回再議確定；至於吳女提告2月28日中午也曾遭黃男性侵，根據雙方微信對話，吳女於3月1日下午連連遭黃男取消語音通話、拒絕接聽後，當天深夜又傳訊息指述「昨天你又強行跟我發生性關係今天就不回了是嗎」，黃男則以「到底是誰在客廳又親又吻的磨蹭？」回應來駁斥吳女，據此證明吳女指控遭性侵一事的指述不實，經桃園地院判決無罪後，黃反控吳。

檢方依據吳、黃雙方於前年2月16、17日微信通聯紀錄顯示，吳女自16日上午起就一直傳訊「老公你在哪」、「我想要你陪我說」、「一般公司行號都是2月16日開工…別把自己用得太累」，直到晚間10點多還傳訊找人「我有泡一杯茶留給你喔」，黃男則遲至17日凌晨才回「打牌沒有要回去喔」，間接證明黃並無回到同居處，性侵指述不實。

檢察官認為，再根據雙方於同年2月27至3月1日微信對話紀錄，可知吳女27日獲悉房東要收回房屋直到3月1日上午均正常與黃男討論是否另租他處或購買法拍屋；又吳女同日下午遭黃男取消、拒絕語音通話前，絲毫未提及遭黃男性侵或毆打，也沒有憤怒、責備之意，甚至遭性侵「案發」後2小時的晚間6點34分還傳訊誇自己姿色身材、善體人意、願安分當小三，誇讚黃男、揶揄房東能力不足無法享齊人之福等簡訊，與常人遭性侵的反應不同，吳女28日遭性侵一事同樣指述不實。