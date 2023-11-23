搏擊教練迷昏女同學辯「只」舔陰部外 更二審認強制猥褻改判3年10月

搏擊教練林鼎岳4年前覬覦研究所女同學美色，趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷後舔舐。林事後否認，辯稱女同學嘴巴說不要，卻抓他的手去摸下體，藥物也是女同學自己摻的。案經最高法院兩度撤銷、發回，台灣高等法院更二審今依以藥劑犯強制猥褻罪判林3年10月徒刑。

林鼎岳（49歲）曾在新北市經營拳館，參加多場國際賽事，拿下不少獎牌。林被控於2019年3月7日傍晚，開車載研究所女同學到拳館與朋友喝酒聊天，等到友人陸續離開，他在女方的酒裡偷加含有氯硝西泮成分的苯二氮平類鎮定安眠劑，女同學意識模糊後，林用舌頭舔舐她下體。

期間，女同學曾說「不要」、「會痛」，當她隔天早上清醒時，發現衣衫不整，懷疑遭下藥性侵，跟老師報告後報警、就醫檢查。

新北地院審理時，林鼎岳反指女同學拉著他的手摸她下體，直到女同學明確表達不想做愛就停止動作。對於女同學的尿液檢驗出鎮定劑成分，林稱藥物是他在夜市買的助興水，是女同學在不知情的情況下加到酒裡面，兩個人都有喝，但對方喝得比較多。

新北院不採信林鼎岳的說法，還發現他曾因妨害性自主案件被判刑3年6月，考量他與女同學和解，判4年6月徒刑。檢方上訴，高院認為林利用藥劑使被害人無法反抗，行徑相當惡劣，且被害人還因此記憶短暫受損，雖然他沒用生殖器插入女方性器，但口交也沒降低惡性。因林否認犯罪，高院前審認為無可憫恕，且這種事「不是金錢可彌補」，重判為7年6月刑。

因最高法院認為事實仍有待釐清之處，發回更審。高院更一審認為，檢察官起訴並未認定林有以手指沾染口水撫摸女同學生殖器，地院判決有這般認定卻沒說明依據，也與女同學的證述情節不符，因此撤銷。更一審考量林對女同學「心存好感」而逾矩，兩人又達成和解且履行完畢，被害人也表示「不再追究」，改判4年5月徒刑。

但最高法院質疑男生對女生「口交」是否符合刑法「性交」定義？林的身體哪個部位被害人女性器，或如何與被害人性器「接合」？且林的DNA是在女方大、小陰唇內、外側採得，在外側算是性交「既遂」嗎？再次將案子發回更審。

高院更二審審理時，林鼎岳坦承下藥，並以手沾口水伸進被害人下體撫摸，但否認以藥劑強制猥褻，聲稱那只是一般助興藥物，不知成分，且兩情相悅。更二審不採信助興劑的說詞，不過無法排除林只是用手或嘴巴觸碰被害人生殖器外陰部外側猥褻，沒有「進入性器」接合，應屬強制猥褻。