前男友指導現任男友拍片…女子臉書暗指遭侵犯暴力 加重誹謗罪起訴

示意圖非本案。圖／本報資料照片 台灣北部一名女子，去年在臉書po文「我被拍了超過2千張照片」有拒絕不要拍，卻遭受暴力對待，指控前男友涉強制性交、及妨害秘密罪，檢方依據雙方日前訴訟卷證，查出女子找來前男友指導現任男友拍影片，臉書內容與事實有悖，依加重誹謗罪嫌起訴女子。

起訴指出，去年3月女子在臉書標記前男友，並發表被拍了超過2千張照片、影片，途中多次喊不要拍了、想走了，得到的是暴力對待...那瞬間「轟」得一聲，除了呆在現場，瞬間也感覺不到下體疼痛，涉嫌影射前男友犯強制性交、妨害秘密罪嫌，足以損害前男友名譽。

女子供稱，她在臉書上po文內容是事實，沒有加重誹謗。檢方查出，前男友被控涉強制性交等官司，去年5月已獲不起訴處分，女子聲請交付審判遭法院裁定駁回。不起訴書、法院裁定內容均認為，兩人發生性行為、拍攝私密照，未違反女子意願。

檢方指出，當時女子和前男友見面，是她找前男友指導現任男友拍影片，女子在臉書上發表內容與事實有悖，其所言為卸責之詞，全案依加重誹謗罪嫌起訴。