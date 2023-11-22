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陽光行動／身體權受侵害 人本：應教育孩子「主張權利」
國內受性侵害通報人數逾半數是未成年，心理師指出，性侵受害者因「信賴感」被踐踏，會怕建立關係；現代婦女基金會研究數據指出，性侵被害存在四成「黑數」，司法精神科醫師李俊宏表示，強化社區精神網絡，讓破洞減小，才能使黑數降到最低。
人本教育基金會南部辦公室主任張萍指出，過去教育教導學生「保護自己」的說法，小孩會因沒有保護好自己而產生自責心理，並把身體當成物件，認為身體髒了、壞了，都是自己的錯；張萍認為應當從「保護自己」的說法改成「主張權利」，當他人逾越身體自主權的時候應向他人求救，主張自己的身體自主權遭受侵犯。
馨家心理所臨床心理師張巍鐘說，性被用來傷害，伴隨而來會是認知上的扭曲；就「性」創傷來說，熟人間的性侵，會讓「重建信任」更加困難。專家指出，Me Too事件後，愈來愈多人願出來講或面對，但後端協助創傷的機制似乎仍有不足，社安網應該要讓協助網絡更完整，創造出受創者願意求助的社會環境。
李俊宏指出，美國華盛頓州把高再犯風險的犯人關在小島上，減少與人接觸機會，當性侵犯走出監獄步入社區，必須接受心理師身心治療輔導課程，或許算是另一種對性侵犯行的監禁。
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