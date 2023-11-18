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蹺家少女搭小黃訪友沒錢付車資 慘遭司機用這招抵車資

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蹺家少女去年搭小黃至新北市訪友未果，因沒錢付800元車資，竟遭司機陳姓男子上下其手，藉此方式抵車資，最後少女載至桃園市中壢區丟包。新北地檢署日前依強制猥褻罪嫌起訴陳男。

起訴指出，17歲少女去年5月18日凌晨1時許，在新北市三重區三和國中捷運站附近，攔搭陳姓男子所駕駛計程車，前往鶯歌區訪友未遇，坦承因翹家沒錢付800元車資，拜託不要將她送至警察局。

司機陳姓男子竟以此弱點將少女先後載到樹林、板橋、三重區橋下無人處所，將門反鎖後於車上三度對少女上下其手，還要求少女幫他自慰，少女為脫離陳男魔掌，借用陳男手機連繫朋友，原本約好在桃園市中央大學碰面並幫忙付車資。

沒想到，陳男開車載少女到桃園市停在中央大學大門口，等候多時仍未見少女朋友現身，陳男見少女又被人「放鴿子」，將手機留給少女使用，便直接將人丟包在中壢市區後開車離去。

檢方考量陳男曾載少女至超商，還拿錢由少女下車自行到超商買牛奶喝，且曾對陳男佯稱說已高中畢業，滿18歲了，無法認定陳男有限制少女行動及違反少年性剝削防制條例，日前依強制猥褻罪嫌起訴。

蹺家少女去年搭小黃至新北市訪友未果，因沒錢付800元車資，竟遭司機陳姓男子上下其手，藉此方式抵車資。示意圖／Ingimage
蹺家少女去年搭小黃至新北市訪友未果，因沒錢付800元車資，竟遭司機陳姓男子上下其手，藉此方式抵車資。示意圖／Ingimage

桃園 猥褻 計程車

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