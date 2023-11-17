妙齡女想用嘿咻挽回男友 亂告濫用司法資源下場慘了

台中苗性男子被女友控訴偷拍口交性愛影片、趁她昏睡時性侵，但女子證詞反覆，法院勘驗影片也發現她直視鏡頭，且女子承認是希望透過性交挽留男友，並翻供稱之前控訴不實在，法院綜合判斷認為苗犯嫌不足判他無罪，另就女子涉嫌誣告、偽證部分，也依職權向檢方告發。

檢方起訴指出，苗男和女友2022年12月分手，苗先前卻趁2人性交時用手機偷拍性愛影片，12月11日苗又借肚痛跟女友借廁所，期間因女友心情不佳服用安眠藥，苗就趁她熟睡時硬上得逞，後經女子報案，檢警搜索扣得苗男手機、電腦查獲性愛影片，認為她涉犯妨害秘密、乘機性交罪嫌。

台中地院審理時，苗堅決否認犯行，辯稱拍影片都有經過女友同意，對方也知道他在拍攝，後來2人性交時也是清醒得，主張彼此是合意性交。

法院比對女子證詞，發現她就當時性交是全無意識、半夢半醒或呈現清醒狀態，以及自己是毫無反應，或有給予擁抱親吻等，前後證詞不一且明顯有異。

另外，女子事後又向警方表示要撤告，但警方告知性侵事公訴案件，不是這樣就可以撤回，她就和苗男簽立和解書。

法院另勘驗性愛影片，發現女子在替苗男口交時，其視線有游移情形，但始終看著鏡頭方向，期間還說「我想要去買藍芽耳機」，隨後鏡頭就往女子方向拉近，且女子臉部清晰可見，苗並無假裝用電話、遮掩鏡頭之舉，難認有偷拍之意，女子也說當時沒有制止苗男，是想說反正是情侶沒關係。

法院認為，女子清楚苗在拍攝，因認情侶關係未制止，後來分手怕影像外流才向警方報案，且女子得知苗要分手，表示希望透過性交挽留他，並對性行為後未理會她訊息感到氣憤，經綜合判斷後認為苗犯嫌不足，判他無罪。