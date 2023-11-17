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女師性侵男童／專家：受害者情緒 需長期追蹤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

桃園有國小女老師，涉性侵一名6年級男學生，還懷孕生子。桃園地院審結，被判刑17年6月。本報資料照片
桃園有國小女老師，涉性侵一名6年級男學生，還懷孕生子。桃園地院審結，被判刑17年6月。本報資料照片

桃園一名國小老師涉性侵六年級男學生，還懷孕生子，被判刑十七年六月，全案仍可上訴。精神科醫師指出，未成年遭性侵的受害者，未來在建立親密關係上容易迷惘，且難畫清身體界線，建議尋求心理諮商幫助，該事件發生在三年前，如今因判刑結果出爐被重提，受害者的情緒恐再陷入低落，需長期陪伴與追蹤。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，老師的角色原本應該協助保護學生，卻發生涉及性侵的案件。國小學童心智判斷能力不見得成熟，未成年發生非自主性行為或遭誘姦，未來的人生過程，難建立穩定的情感依附，也難清楚畫分身體界線，較難發展穩定的情感關係。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌說，事情曝光後，無論是加害者或是受害者，都需要介入關心。該名老師性侵學生後懷孕、將孩子產下，外界議論恐有戀童癖傾向，他認為，典型戀童癖是指性興奮須由兒童喚起，該案難從新聞事件中得知，難判斷。

葉啟斌表示，現代社會著重兒童保護概念，當兒童尚未有成熟思考能力時，成人不能逼迫、脅迫、誘導發生性行為。該名老師與男學生發生性行為時，該師若只想滿足性欲，未考慮衝動的後果，恐影響自己或是他人，甚至孩子的未來。

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