女師性侵男童／社局：未不當對待孩子 無權剝奪女師親權

社會局家防中心表示，此案母親雖有犯罪情事，但是她的孩子沒有受不適當養育及照顧，政府機關無權剝奪親權。示意圖／本報資料照片

徐姓女老師性侵小六學童產子，離譜案情曝光，社會譁然。據了解，這名孩子現由徐女和家人照顧，桃園市社會局表示，徐女雖有犯罪情事，但孩子未受到不當對待，政府機關無權剝奪親權。

據悉，徐女堅持生下孩子，社會局說，徐女未判刑定讞，沒入獄服刑，目前在桃園與孩子生活，母子與家人同住，經社工探視確認，經濟狀況無虞，孩子也受到適當的照顧。

社會局說，將來判刑確定，若女師須入獄服刑，一旦仍未滿三歲，可隨母親入獄，三歲以上則由女老師親屬、親友代為照顧，或交由生父家庭撫養；如果女老師找不到人、孩子無處可去，社會局會協助安置。

律師呂俊杰指出，民法規定，若女老師提出請求認領之訴，要求高中生認領，法律通常會以小孩權益為出發點，經ＤＮＡ確認，高中生被判認領機率相對高。

呂俊杰說，生父被判決應認領後，即負有扶養義務，倘若生母經濟拮据，可再提出給付扶養費訴訟，生父必須負擔；由於孩子是直系血親，即使生父不能維持自己生活，最多只能減輕扶養義務，無法免除。

若徐女入獄，小孩將由誰扶養？呂俊杰說，因高中生未認領，不是法律上父親，不須負擔扶養責任，小孩請求扶養則依民法扶養義務順位來請求。