女師性侵小六男童生子 還有人受害？

律師指出，民法規定，若女老師提出請求認領之訴，要求高中生認領，經ＤＮＡ確認，高中生被判認領的機率相對高。示意圖，非新聞當事人。記者林伯東／攝影 四十多歲徐姓女子在桃園某國小擔任導師時，涉嫌利用早自習、午休等時間九度性侵小六男童，還懷孕生子，遭重判十七年半。女老師雖已遭解聘，且終身不得任教，但網路ＰＴＴ瘋傳，早在十多年前，一位同名同姓的徐姓女老師就曾發文自述愛上班上男學生，引發譁然，桃園市教育局昨表示，正查證中，不排除擴大調查。

徐女是被害男童的國小五、六年級班級導師，二○二○年二月廿五日開學日，徐女將男學童叫到休息室，強迫發生性關係，此後更每月發生一次。男學生升上國中後，被父親發現和徐女過從甚密，報警才揪出犯行。

據了解，徐女未婚，曾在桃園、新北市逾八所學校任職，平常在校教學表現正常，學生和同事沒發現異狀，事件曝光令校內師生震驚。

事發時因男學生年紀小，面對老師示愛，從一開始的抗拒轉為接受，甚至將老師當作女友；但徐女後來反控是遭男童性侵，男童身心狀況受影響，經心理諮商才穩定，如今他已經是高一生，正常上學中。

據悉，男學生已與徐女切斷聯繫，男學生父母除了打刑事訴訟，也考慮找律師向徐女求償，希望事件趕快落幕。

教育局表示，當年九月二十六日接獲通報，學校立即將徐女停職，二○二一年八月十八日解聘生效，且終身不得聘任為教師。教育局回憶調查過程，徐女以懷孕身體不適且有醫師診斷證明為由，遲遲不配合調查。但教育局強調，二○二○年九月下旬後，徐女就未再入校也未與學生接觸，調查期間也未出現其他疑似受害者。

有ＰＴＴ網友發現，早在二○○五年，曾有同名同姓的徐姓女老師在網路發文，自述單戀過班上小學生，憂心受害者恐不只一人。教育局表示，正釐清是否屬實，不排除擴大調查。