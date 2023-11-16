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女狼師硬上國小生懷孕出現2大問題 教學生求助策略重要

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園某國小任教的40餘歲徐姓女教師，2020年擔任班導師期間強上班上男童發生性行為至少9次，更因此懷孕產下小孩，遭重判17年6月。事件一出震驚社會，長期擔任教育部性別平等教育委員、中原國小校長黃木姻表示，現在社會瞬息萬變，除了告知學生身體界線外，求助策略也相當重要，要讓孩子知道如何尋得協助。

黃木姻指出，這事件本身出現2個問題受教權及權勢性侵。學生在上課時間不可單獨留置於教室，影響學生受教權，若因學生有特殊狀況須有特別理由，也要有相關處室教師協助。學生經過多年才勇敢說出相關經歷，對於揭露權勢性侵也需告訴他並沒有做錯，避免出現歸因論、創傷後壓力症候群。

黃木姻說，最重要的是性別教育，目前對於性侵性騷等事件，太多停留在知識性階段，但求助策略卻是更加重要，現在網路發達、社會瞬息萬變，人人都可能掉入陷阱。且根據調查每年性侵性騷等案件有8成皆為熟人所為，因此應該要教學生諭到各式情境，可以如何向人求助，向誰求助，這是當務之急。

黃木姻表示，性平法修法後，對於權勢性侵性騷擾等情況，也能視情形是否需做更擴大的普查。

有國小校長說，校方對於教師平時帶課狀況都會掌握，了解老師班級經營狀況，學生、師長也都有充足溝通管道能反映事情，想方也有輔導老師能學生關心協助。除了建立學生身體界線概念，也都會告知教師性平相關事項，對學生平時教育也不可少。

性侵 教師 性別

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