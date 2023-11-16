運將襲胸、指侵前妻 她淒厲尖叫「不要碰我」判7年2月

桃園有名顏姓白牌計程車司機，某日凌晨在車隊Line群收到前妻的叫車需求，送抵住處社區時，由後環抱阻止她下車，不顧對方反抗尖叫「不要碰我」，襲胸後再以手指插入性侵得逞，桃園地檢署依強制性交罪起訴，桃園地院審理後變更法條，將顏男依利用駕駛供不特定人運輸交通工具的機會犯強制性交罪，判處徒刑7年2月，可上訴。

判決指出，顏男利用自家轎車作為營業用載客的交通工具（俗稱白牌計程車），藉由通訊軟體Line車隊群組供不特定人叫車提供搭載的運輸服務，前年11月12日上午2點26分，受害女子在Line車隊群組叫車，因顏與女子雖然離婚後尚有聯繫，顏便以Line私訊、詢問她要選他的車或另名駕駛的車，女子因曾與另名駕駛有過口角，於是選了顏姓前夫的車。

當日凌晨3點，顏將女子載至指定的住處門前，女子給付車資、開啟副駕駛座車門欲下車時，顏突然伸手環抱阻止女子下車，並將副駕車門關上，不顧女子反抗，撫摸胸部，再以左手伸入女子內褲，手指插入女子生殖器強制性交得逞。女子乘隙掙脫返回處所告知同居男友遭前夫侵犯一事，同居男友隨即趕到警衛室詢問，見顏男的車仍停在大門外，於是與警衛上前攔阻並報警處理。

法院審理時，顏男僅承認環抱前妻，除否認沒有觸碰對方的胸部、下體，也沒有將手伸進對方的內褲，辯稱沒有收她車資，應該不構成利用駕駛供不特定人運輸交通工具的機會犯強制性交；辯護人也稱，顏男當時並非執行司機業務，難認被告該當強制性交或加重強制性交等語。

女子證稱，那天唱完歌叫車剛好是前夫，下車時被他拉住不讓她下車，不僅摸胸部、摸下體，手指有插入陰道，她情急下按手機SOS發出巨大聲響，趁他嚇到時逃出車外，上樓告訴男友並報警；警方事後於顏男左手檢出女子的DNA，在女子內褲衛生棉相對於陰部位置檢出顏男的Y染色體，由此可證，顏確實在車上自後方抱住女子，手探進女子內褲並以手指伸入女子陰道性侵，因此與生理跡證遺留的位置相符。