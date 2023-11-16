女師9次性侵小6童 判17年半

徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影 桃園市某國小徐姓女教師涉性侵一名六年級男學生，利用早自習、課堂間及午休侵犯至少九次，還懷孕生子。桃園地方法院審理，她未尊重性自主決定權及罔顧男童年幼，依二個對未滿十四歲男子強制性交、七個對未滿十四歲男子性交罪判刑十七年六月；可上訴。

判決指出，徐姓女子是被害男童五、六年級導師，明知男童未滿十四歲，二○二○年二月寒假結束開學第一天上電腦課，將男童叫到班級教室內教學準備室，無視男童拒絕，違反意願強行發生性關係。

同年三月音樂課，徐將男童叫到教學準備室發生性關係；四月午休，在休息室無視男童拒絕發生性行為；五月上課及六月午休，將男童叫到休息室發生性行為。另外，徐分別在早自習於班級教室樓上廁所、午休於休息室，對男童口交及撫摸生殖器。男童父親發現報警。

法院審理時，徐均否認，稱只與男童發生性行為一次，且是被男童強迫，她因此懷孕，還稱與男童算是交往，男童有給她承諾，「希望我當他的女朋友，他會稱呼我老婆。」

男童證稱，首次被老師性侵是二○二○年寒假後開學第一天，老師用Messenger傳訊息要他第一節下課去小房間，他進入休息室被要求脫褲，有一點抗拒但不敢表達，按指示脫褲，老師脫完裙子與內褲躺在地上，指導他如何進行性行為。

有學生證稱，男童午休常被老師叫進休息室，有時單獨，有時與同學一起去，不知什麼原因被叫進去，老師比較關心他，後來幾乎看到他每天都被叫進休息室。

法官審酌，徐本應盡為人師表義務，為滿足性欲對學生強制性交，未尊重男童性自主決定權，罔顧男童年幼而性交，對男童身心健全及人格發展不良影響，更可能造成家長對學校教育不信任，對學校、教師期待與信賴關係造成嚴重打擊，考量犯後否認、未達成和解，判刑十七年六月。