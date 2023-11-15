影／警直搗豐原私娼寮 13名泰、越籍女子驚慌、嫖客衣衫不整

昔日台中市豐原區信義街巷弄被稱為「後菜園仔」，顏男等3人涉嫌招攬男客以每15分鐘1500元不等價位從事性交易，警方全副武裝持長槍、破門，8名泰國籍與5名越南籍女子驚慌、4名男嫖客衣衫不整，警詢後將顏男等3人依妨害風化罪嫌移送，嫖客與性工作者依社會秩序維護法裁罰。

前天傍晚5點多，豐原所接獲情資，信義街一處住宅涉及妨害風化等情事，警方持搜索票，偕同保安大隊特勤中隊持長槍、破門逮捕負責招攬嫖客的31歲顏男、47歲紀男與20歲紀男。

據悉，4名嫖客年齡介於30至66歲，有人否認從事性交易，但警方破門而入，男子衣衫不整、解釋不清；共清查14名性工作者，除1名本國籍女子，另8名泰國籍、5名越南籍女子均以觀光名義來台，非法賣淫，警詢後解送移民署專勤隊查辦。

警方調查，顏男等3名工作人員涉嫌以每節15分鐘，1500至1800元招攬男客性交易，警詢後將顏男等3人依妨害風化罪嫌移送。

由於賣淫場所緊鄰豐原知名廟東夜市與復興商圈，逮捕過程中，警方全副武裝、荷槍實彈上陣，引發民眾拍照、上傳討論。