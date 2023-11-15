快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／警直搗豐原私娼寮 13名泰、越籍女子驚慌、嫖客衣衫不整

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昔日台中市豐原區信義街巷弄被稱為「後菜園仔」，顏男等3人涉嫌招攬男客以每15分鐘1500元不等價位從事性交易，警方全副武裝持長槍、破門，8名泰國籍與5名越南籍女子驚慌、4名男嫖客衣衫不整，警詢後將顏男等3人依妨害風化罪嫌移送，嫖客與性工作者依社會秩序維護法裁罰。

前天傍晚5點多，豐原所接獲情資，信義街一處住宅涉及妨害風化等情事，警方持搜索票，偕同保安大隊特勤中隊持長槍、破門逮捕負責招攬嫖客的31歲顏男、47歲紀男與20歲紀男。

據悉，4名嫖客年齡介於30至66歲，有人否認從事性交易，但警方破門而入，男子衣衫不整、解釋不清；共清查14名性工作者，除1名本國籍女子，另8名泰國籍、5名越南籍女子均以觀光名義來台，非法賣淫，警詢後解送移民署專勤隊查辦。

警方調查，顏男等3名工作人員涉嫌以每節15分鐘，1500至1800元招攬男客性交易，警詢後將顏男等3人依妨害風化罪嫌移送。

由於賣淫場所緊鄰豐原知名廟東夜市與復興商圈，逮捕過程中，警方全副武裝、荷槍實彈上陣，引發民眾拍照、上傳討論。

警方破獲豐原區信義街一處非法性交易場所，警方全副武裝持長槍、破門，8名泰國籍與5名越南籍女子驚慌、4名男嫖客衣衫不整。圖／讀者提供
警方破獲豐原區信義街一處非法性交易場所，警方全副武裝持長槍、破門，8名泰國籍與5名越南籍女子驚慌、4名男嫖客衣衫不整。圖／讀者提供

性交易 賣淫 泰國 越南

延伸閱讀

影／台中豐原綠營大票倉 賴清德盼明年「新身分」參香

豐原路上拾獲「嫁好尪」紅包 求冥婚？ 背後原來有故事

台東市豐原里長同票數抽籤 結果還是未能逆轉

影／22歲新妹短期兼差吸高雄嫖客 警衝入服務生都是「媽媽桑」

相關新聞

跟「甜美女生」聊天...小五男童傳私密照 遭脅買點數

新北市一名國小五年級男童，日前透過交友軟體結識一名網友，對方要求用LINE互傳私密照。小五童不疑有他自拍傳送，卻遭對方威...

影／警直搗豐原私娼寮 13名泰、越籍女子驚慌、嫖客衣衫不整

昔日台中市豐原區信義街巷弄被稱為「後菜園仔」，顏男等3人涉嫌招攬男客以每15分鐘1500元不等價位從事性交易，警方全副武...

狼叔猥褻姪女長達6年 法官重判6年不得緩刑

彰化縣男子利用協助照顧姪女的機會，從姪女6歲起就利用獨處時，強行撫摸姪女胸部、下體等處，直到去年又對姪女毛手毛腳，姪女受...

舅舅連3晚舔舐、指侵17歲外甥女 事發後再「狂疼她」下場慘了

新北市一名男子趁與17歲外甥女同寢的機會，連續3天舔舐、指侵外甥女下體，事發後「越來越疼她」，帶她去買衣買鞋，少女事後和...

購物中心內連摸3女胸、臀挨告 台南男竟辯「靈異體質」：已盡力克服

台南30歲沈姓男子今年6月間，短短1小時內在南紡購物中心2、3樓賣場內，陸續對3名女子伸出鹹豬手，其中1女搭乘電扶梯遭他...

情關難過！男子求復合不成 持菜刀當場砍死前女友

陳姓男子和劉姓女子交往同居，分手後，劉女返回住處拿衣物，陳要求復合未成，阻止劉女離去發生拉扯。陳男恫嚇「要死大家一起死」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。