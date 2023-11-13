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男子不滿提復合遭拒涉砍死前女友 基檢殺人罪起訴

中央社／ 基隆13日電

基隆市陳姓男子不滿向劉姓女子提出復合遭拒絕，趁劉女返回租屋處收拾衣物時，涉嫌持菜刀砍殺劉女頸部致死，基隆地檢署偵查終結，依殺人罪起訴陳男。

基隆地檢署起訴書指出，46歲陳男和47歲劉女原是一對情侶，兩人在基隆市安樂區租屋同居，後因經常發生爭執，劉女提出分手，並在7月9日搬離租屋處。

檢方表示，陳男7月11日上午以遺失租屋處鑰匙為由，前往劉女工作地點找劉女，實則希望能商談復合，劉女不堪其擾，除歸還租屋處鑰匙外，並向警方報案聲請保護令。

檢方指出，劉女7月12日下午1時許，在2名友人陪同下回到租屋處打算拿取衣物，2名友人在1樓等候，劉女走入屋內客廳後，陳男隨即將鐵門關上，重提希望與劉女復合，遭劉女拒絕。

檢方表示，劉女欲到後陽台收拾衣物，經過廚房時被陳男拉住，雙方發生拉扯跌倒在地，陳男以左手掐住劉女脖子，恫嚇「要死大家一起死」，隨即從廚房取出菜刀，朝劉女左後頸砍殺多刀，劉女當場死亡。

起訴書指出，劉女的2名友人聽到爭執聲立即向警方報案，警方到場後在門外喝令陳男開門，陳男換下血衣、血褲和洗去雙手血跡後才開門，向警方坦承犯行。

基隆 鑰匙 廚房

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