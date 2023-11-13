聽新聞
test
0:00 / 0:00
防性侵害加害人再犯 納入治療、輔導
性影像散布等性侵害案件層出不窮，「性侵害犯罪防治法」規定，性侵害加害人回歸社會後，需轉至社區處遇，進行身心治療及輔導教育。衛福部最新公告修正「性侵害犯罪加害人身心治療輔導及教育辦法」，即擴大納入性影像散布加害人。專家表示，性犯罪加害人樣態多元，回歸社會後，勢必需要給予不同的治療或輔導，避免再犯。
衛福部心理健康司副司長鄭淑心說，此辦法依據「性侵害犯罪防治法」進行修正，以強暴、脅迫等方式，違反本人意願的方法，拍攝性影像的加害人，針對其身心治療、輔導、教育分別訂定規定，身心治療須由醫師進行，輔導、教育則由其他專業人員負責。
另外，爲清楚評估性侵害加害人需進行哪種社區處遇，地方主管機關評估小組人數，由原先五人增為七人。鄭淑心說，評估小組成員除精神科、專科醫師、心理師、社工師、觀護人、少年保護官、學者專家等六類領域，增列機關代表領域，並規定為特殊教育或犯罪防治相關學者專家。
鄭淑心說，增列特教等專家學者，主要是加害人若合併智能不足等問題，非身心治療、輔導就能改善，需特教老師加入。她強調，降低性侵害案件加害人再犯，除了身心治療或認知輔導、教育，同時還需要警政機關協力、或由觀護人追蹤等，跨專業、跨領域合作進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言