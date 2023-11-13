防性侵害加害人再犯 納入治療、輔導

專家指出，性侵害加害人強制治療應該有更多的配套措施及合併多元資源，以達到強制治療的效果，性犯罪加害人樣態多元，應採多元收治模式，若現行缺乏人力、資源，就要加強培力人力、設施、設備等資源。圖／本報資料照片 性影像散布等性侵害案件層出不窮，「性侵害犯罪防治法」規定，性侵害加害人回歸社會後，需轉至社區處遇，進行身心治療及輔導教育。衛福部最新公告修正「性侵害犯罪加害人身心治療輔導及教育辦法」，即擴大納入性影像散布加害人。專家表示，性犯罪加害人樣態多元，回歸社會後，勢必需要給予不同的治療或輔導，避免再犯。

衛福部心理健康司副司長鄭淑心說，此辦法依據「性侵害犯罪防治法」進行修正，以強暴、脅迫等方式，違反本人意願的方法，拍攝性影像的加害人，針對其身心治療、輔導、教育分別訂定規定，身心治療須由醫師進行，輔導、教育則由其他專業人員負責。

另外，爲清楚評估性侵害加害人需進行哪種社區處遇，地方主管機關評估小組人數，由原先五人增為七人。鄭淑心說，評估小組成員除精神科、專科醫師、心理師、社工師、觀護人、少年保護官、學者專家等六類領域，增列機關代表領域，並規定為特殊教育或犯罪防治相關學者專家。

鄭淑心說，增列特教等專家學者，主要是加害人若合併智能不足等問題，非身心治療、輔導就能改善，需特教老師加入。她強調，降低性侵害案件加害人再犯，除了身心治療或認知輔導、教育，同時還需要警政機關協力、或由觀護人追蹤等，跨專業、跨領域合作進行。